Confinement : le président du département de l'Hérault commande des masques pour tous les Héraultais

Kleber Mesquida, le président du département de l'Hérault a commandé 2 millions et demi de masques réutilisables en vue de la sortie du confinement, soit deux masques par héraultais .

J'ai été alerté par des maires de petites communes qui me demandaient où ils pouvaient en trouver, Kleber Mesquida

" J'ai bien compris que s'ils passaient un bon de commande pour 1000 masques, ils auraient du mal a être servi," explique le président du département de l'Hérault qui a donc décidé de faire une commande collective, et il l'a fait dit il " dans la nuit , après l'annonce d' Emmanuel Macron du déconfinement à partir du 11 mai."

Le département prendra à sa charge 50% du coût de ces masques

Dans la foulée, il a écrit à tous les maires et présidents des intercommunalités pour les avertir de sa démarche et les inviter à rejoindre cette commande collective. Il prend acte de la décision de Philippe Saurel de faire sa propre commande d'un million de masques pour la Métropole de Montpellier.

La commande de 2 millions et demi de masques en tissus, lavables à 60°, et répondant aux normes Afnor a été faite auprès de deux entreprises françaises, Emminence dans le Gard et une entreprise dans le Rhône.

En raison des délais de production, Kleber Mesquida annonce une première livraison d'un million de ces masques pour la mi mai.

Cette décision sera formellement ratifiée lors de la séance du conseil départemental du 24 avril prochain.