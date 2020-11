Confinement : le recours à l’aide alimentaire a augmenté de "plus de 30%" dans les grandes métropoles

Les plus précaires risques de "basculer durablement dans la pauvreté" avec la crise sanitaire alerte ce vendredi les Restos du cœur. Le recours à l’aide alimentaire a augmenté de "plus de 30%" dans les grandes métropoles durant les confinements a notamment indiqué Louis Cantuel, responsable des relations institutionnelles de l'association, sur franceinfo ce vendredi. La situation est "très disparate selon les territoires" a-t-il précisé, mais "ce n'est pas simplement une urgence de quelques semaines. Quand on prend la crise de 2008 (...) on a eu 15% de fréquentation dès la première année et 25% en deux à trois ans. On est vraiment sur une urgence sociale, mais une urgence qui va durer, malheureusement."

Les plus précaires durablement fragilisés

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, où le nombre de bénéficiaires a augmenté de 20% en moyenne depuis le premier confinement, les bénévoles des Restos redoutent de ne pas pouvoir venir en aide à ces nouveaux bénéficiaires, étudiants, commerçants et chefs d'entreprise en faillite.

"Cette crise, on sait qu'elle frappe plus durement les plus précaires, plus durement sur le plan sanitaire, puisque respecter les gestes barrières, quand on est nombreux dans un appartement exigu, c'est compliqué", a commenté Louis Cantuel sur franceinfo.

"Mais elle fragilise aussi sur le plan social et économique des personnes qui pouvaient déjà être en difficulté, c'est-à-dire des personnes qui pouvaient se maintenir à flot ou s'en sortir avec des petits boulots qui avaient des contrats précaires, des saisonniers qui ont pu se retrouver sans activité (...) Toutes ces personnes qui étaient déjà en situation de quasi-précarité, peuvent se retrouver effectivement à avoir recours à l'aide alimentaire et le risque derrière, c'est un basculement durable dans la pauvreté."

Appels aux dons

À l'instar des Restos du cœur, diverses associations d'aide aux plus démunis ont lancé des appels aux dons partout en France. En Creuse et en Moselle par exemple, la Banque alimentaire peine à répondre à la demande faute de stocks. En Touraine et en Sarthe, ce sont les bénévoles qui manquent.

Pour soutenir les associations, des collectivités prennent des initiatives. À Elbeuf (Seine-Maritime), la mairie a mis en place des collectes de produits alimentaires et d'hygiène. À Charleville-Mézières, la municipalité a offert de racheter à prix coûtant les stocks des restaurateurs fermés pendant le confinement pour le compte de la Banque alimentaire, afin que la nourriture soit redistribuée aux plus démunis.

Mardi, le gouvernement a annoncé que les financements européens destinés à l'achat de denrées alimentaires en France pour la période 2021-2027 s'élèveront à 870 millions d'euros, ce qui représente une hausse de 48% par rapport à 2014-2020. "Sans cette aide, il y a un repas sur trois qui ne serait pas distribué en France. Elle est absolument essentielle", a rappelé Louis Cantuel, saluant l'effort des autorités.