Confinement : "le relâchement est l'allié du coronavirus" prévient Christophe Castaner

Pendant le confinement on ne part pas en vacances ! "Les Français ont respecté la règle, ont respecté le confinement" assure le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner au journal télévisé de France 2, soulignant qu'il n'y a pas "eu de grands mouvements" de population sur les routes.

"Le relâchement, c'est l'allié du Covid-19"

Au 20e jour de confinement, le ministre de l'intérieur a mis en garde. "Le relâchement, c'est l'allié du Covid-19", prévient Christophe Castaner notant que par endroits, des signes de relâchement ont été constatés, avec des joggeurs au milieu de familles sur les bords du canal de l'Ourcq à Paris ou des enfants jouant par groupes dans des cours d'immeuble.

"Le déconfinement n'est pas à l'ordre du jour, l'échéance n'est pas fixée", a martelé le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. "_C'est les vacances, il fait beau, ne cédez pas à la tentation_, restez au maximum chez vous", a exhorté Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, l'une des plus sévèrement touchées par l'épidémie.

1,4 million de contrôles

Depuis vendredi, début des congés scolaires dans la zone C, qui regroupe les académies d'Ile-de-France et d'Occitanie, plus de 160.000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Et près de 1,4 million de contrôles ont été effectués sur les trois derniers jours, a souligné M. Castaner.

Attestation de déplacement numérique

Ce lundi, une attestation de déplacement numérique sera d'ailleurs disponible en complément du dispositif papier déjà en place pour justifier les sorties autorisées.

Plus de 8 000 morts

Selon le bilan dimanche soir de la Direction générale de la Santé (DGS), la France a enregistré 357 nouveaux décès à l'hôpital dans les dernières 24 heures, le nombre le plus faible enregistré depuis mardi, ce qui porte à 8.078 le nombre total de décès en prenant en compte les données des Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

Si le nombre de décès est à son plus bas niveau depuis une semaine, et qu'un ralentissement des admissions en réanimation semble se confirmer, l'heure est toujours à la prudence. "Respectons les consignes, le confinement strict, la distanciation physique et les gestes barrières, pour nous protéger, protéger nos proches", a rappelé la DGS.