Confinement : le réseau APA en recherche de bénévoles pour prendre des nouvelles des personnes isolées

Le réseau APA en pleine campagne de recrutement. Sa "plateforme du cœur" a besoin de nouveaux bénévoles pour prendre des nouvelles des personnes isolées pendant le confinement. Une prise de contacte hebdomadaire très précieuse pour certaines personnes qui n'ont parfois que très peu de lien avec le monde extérieur.

"Donner du baume au cœur"

Muriel Barège a sauté le pas. Sans-emploi, cette Mulhousienne de 32 ans dit vouloir "se rendre utile pendant le confinement." La jeune femme vient de recevoir une liste de dix personnes à contacter une fois par semaine. Elle a déjà une idée précise de son rôle : "donner de mon temps, donner du baume au cœur et peut-être faire quelques activités, écouter de la musique ou chanter."

à lire aussi Coronavirus : des bénévoles appellent les personnes âgées pour prendre de leurs nouvelles

Des moments de complicité qui sont importants en plein confinement. Le service avait concerné plus de 18 000 personnes en mars dernier. Catherine Breysach, responsable départemental des bénévoles du réseau APA, en a tiré quelques enseignements : "On s'est aperçu que même les enfants et petits-enfants ne venaient plus voir ces personnes."

Le réseau associatif est donc parfois l'un des rares contacts encore actifs. "Ces appels sont importants parce que le tissu social autour de ces personnes est réduit, les journées sont longues et avoir une visite à distance, cela leur fait chaud au cœur", poursuit Catherine Breysach.

Si vous voulez vous porter volontaire, un entretien avec un responsable du réseau APA vous sera proposé. Un script permet d'engager la conversation et met en évidence les questions à poser aux personnes appelées. Lors du premier confinement, 90% des répondants ont souhaité être recontactés indique le réseau associatif.