Confinement : le retour du drive dans les médiathèques du Loiret

A l'entrée de la Médiathèque Anna Marly, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, des piles de documents attendent d'être distribuées. Depuis le 4 novembre, la Médiathèque et les 2 bibliothèques de la ville ont repris leurs activités via le "click and collect". Les abonnés, ils sont un peu plus de 3.000, peuvent réserver en ligne ou par téléphone et venir chercher leurs documents sur les créneaux d'ouverture.

Pour nous, c'était une évidence de maintenir ce service

Pour le directeur du Pôle lecture à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Phillipe Honoré, ce service est indispensable et il répond à une vraie demande : " On a eu beaucoup de monde la veille du reconfinement. Les gens repartaient avec des sacs plein de documents mais tous espéraient qu'on reste ouvert un minimum parce qu'ils ont besoin, encore plus en ce moment, de s'évader avec un bon livre ou une Bd".

Ce lien avec la culture est aussi indispensable pour Catherine. Elle vient toutes les semaines ou presque chercher des livres à la Médiathèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle et elle va pouvoir continuer. "Moi, j'aime bien flâner dans les rayons de la bibliothèque et partir à la découverte. Là, ce n'est plus possible mais je pourrais continuer quand même à emprunter des livres et c'est très important. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des bouquins !!"

Retour du drive ce mardi à la Médiathèque d'Orléans

Entrée de la Médiathèque d'Orléans © Radio France - Patricia Pourrez

A Orléans, la Médiathèque de la Place Gambetta relancera ce mardi son service de drive. " Du cliquez et collectez, je préfère le terme en français" insiste la directrice des lieux, Christine Perrichon. Déjà expérimenté en mai dernier, au moment du déconfinement, le service avait été très apprécié avec en moyenne 700 à 800 documents empruntés chaque jour.

Il nous faut du temps pour tout paramétrer sur le site

Mais, ce service demande beaucoup de travail en amont pour les agents. " On a plus de 500.000 documents à la Médiathèque d'Orléans. Il faut tout paramétrer pour l'emprunt sur internet" explique Christine Perrichon. Ceci explique que la Médiathèque n'a pas encore relancé son drive avec le nouveau confinement mais ce sera chose faite ce mardi. Les abonnés pourront emprunter jusqu'à 10 documents à la fois avant de venir les récupérer sur des créneaux horaires définis. Seule la Médiathèque centrale met en place ce service, pas les bibliothèques de quartier d'Orléans. "C'est trop compliqué à gérer avec plusieurs sites" justifie la responsable, " si on peut on essaiera mais ce n'est pas pour tout de suite".

Pas de retour de documents avant la fin du confinement

Contrairement à mai dernier, la Médiathèque d'Orléans ne mettra pas en place de zone de retour pour les documents, même avec une quarantaine. " Ca fait prendre des risques à nos agents et en plus, je considère que ce n'est pas une sortie essentielle que de ramener des documents à la Médiathèque. Du coup, les abonnés gardent tous les documents chez eux jusqu'à la réouverture". Et même si le confinement se prolonge, la Médiathèque a de quoi tenir ! A ce jour, un peu plus de 60.000 documents sont sortis mais elle en compte plus de 500.000. La Médiathèque d'Orléans rappelle que de nombreuses ressources sont aussi en ligne sur son site internet. A terme, elle aimerait également proposer des lectures et des expositions virtuelles.