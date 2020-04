Confinement : le Secours populaire 76 appelle aux dons pour perpétuer ses aides alimentaires

Aider les personnes isolées, exclues, en difficulté, le Secours populaire de Seine-Maritime n'a pas attendu le confinement pour le faire. Mais en pleine crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19, l'association humanitaire normande a multiplié les actions ces trois dernières semaines. Selon elle, 6 000 personnes isolées ont reçu une aide alimentaire en Seine-Maritime, depuis le début de la crise.

1 500 familles et des dizaines d'étudiants seuls

Ce chiffre représente 1 500 familles seino-marines soutenues par le Secours populaire français (SPF) depuis le 15 mars, mais aussi "plus d'une centaine d’étudiants isolés" qui ont pu bénéficier des colis alimentaires de l'association, qui s'y est prise de deux manières : soit en allant directement auprès des personnes les plus touchées par le confinement (résidences étudiantes, centres d'hébergement, etc), soit en recevant individuellement les personnes dans leurs différents locaux en Seine-Maritime.

Outre l'aide alimentaire essentielle, les bénévoles du Secours populaire sont mobilisés à plus large échelle, affirme l'association : depuis le début de la crise sanitaire, ils dégainent le téléphone pour discuter avec les plus fragiles (une idée réalisée par divers acteurs du territoire normand, qui a fait l'objet de notre "Belle initiative France Bleu" de ce lundi 6 avril).

Ils proposent aussi leur aide aux familles et à leurs enfants pour les devoirs et l'école, et glissent parfois quelques surprises dans les colis alimentaires : coloriages pour enfants, jeux de société, livres, etc.

Appel aux dons

L'association caritative l'assure : elle tient à maintenir ses efforts pendant la crise, quoi qu'il en coûte. Et justement, au vu des demandes et de la fermetures d'autres structures associatives, le coût s'en ressent fortement : en un mois, le Secours populaire 76 a perdu 90 000 euros. "L’association rappelle qu’elle fonctionne sur ses propres ressources financières, de dons matériels ponctuels et sur ses stocks, notamment ceux provenant du Fonds européen d’aide aux plus démunis actuellement menacé d’une baisse drastique", expose-t-elle dans un communiqué publié ce lundi 6 avril.

C'est pourquoi un appel aux dons est lancé pour soutenir le SPF en Seine-Maritime. Le don s'effectue de manière ponctuelle ou mensuelle, sur une plateforme en ligne sécurisée. Le montant est libre, sachant que l'asso estime avoir "besoin d’un soutien à la hauteur de plusieurs milliers d’euros".

Le SPF près de chez vous

Un point sur les antennes du Secours populaire en Seine-Maritime, et sur leurs modalités d'ouverture :