Coronavirus et confinement : le sport à la maison et pour tous, c'est possible

Sur les réseaux sociaux, les vidéos se multiplient pour donner des conseils d'entretien. Les confinés sont tout simplement en demande et n'hésitent pas à aller vers les coachs sportifs. Loup Tixeire tient une salle de sport à Ille-sur-Têt et avoue qu'il a pas mal de demandes de conseils sur sa page facebook.

Pour lui, il faut vraiment se poser la question de la pratique du sport chez soi : "il est plus facile de prendre du poids et perdre sa forme quand on reste à la maison. Après, tout dépend de votre balance énergétique. Si votre alimentation est adaptée à votre dépense, il n'y aura pas de prise.

Si vous vous entretenez avec des exercices de type cardio, vous ne perdrez pas la forme. Tout est organisable, il suffit de s'organiser intelligemment et de mettre en place des petites habitudes au quotidien en famille, des petits-enfants aux grands-parents, où tout le monde va pouvoir s'amuser ensemble. Un petit rituel quotidien qui va profiter au bien-être de tous."

"Avec maman, on fait des parcours." - Elena, 5 ans

À Villeneuve-de-la-Raho, Fanny et ses enfants ont mis des rendez-vous sportifs en place quotidiennement. Elle propose des parcours pour que ses enfants se dépensent ou lance des vidéos pour que, là encore, ils se dépensent tout en s'amusant. Sa fille Elena, 5 ans, est ravie : "le sport, c'est bon pour la santé et ça fait du bien à la tête. Avec maman, on fait des parcours et on va pas même faire du yoga."

Pour Fanny, c'est essentiel : "les enfants ont besoin de se défouler, Elena a l'habitude de faire du sport chaque semaine et donc là, il faut trouver des solutions pour l'occuper entre l'école à la maison, le sport et des activités. Et puis on mange des gâteaux et du popcorn, donc il faut faire du sport !"

Pour trouver des idées d'exercices et d'activités, il y a des solutions sur les réseaux sociaux. Certaines se sont mises en place très vite. Audrey Mers tient l'Espace Famille Loisirs 66 à Perpignan avec notamment une salle pour faire du sport. Quand le complexe a dû fermer, très vite est venue l'idée de proposer des cours par vidéo : "on a commencé la semaine à six ou sept abonnés et maintenant on est a plus de 20, ça plait beaucoup. Ça permet aux personnes qui sont seules de se mettre en contact avec d'autres personnes. Il y a l'aspect sportif, mais aussi social". Tous les soirs à 18h30, on peut faire du sport en se sentant moins seul avec ces vidéos d'accompagnement.

"C'est dur de faire du sport entre le frigo et la table de la cuisine." - Benjamin

Il est tout de même nécessaire d'avoir un programme personnalisé, adapté à chacun. Sans avoir peur des difficultés confirme Loup Tixeire : "Il n'existe pas de programme idéal mais un programme adapté à chacun en fonction de son passé, de sa condition physique et de son objectif. Ça peut être bien de prendre contact avec un coach sportif pour être conseillé et orienté. Je conseille de se focaliser sur un objectif, comme l'entretien de sa forme ou d'éviter de prendre trop de gras. Il faut surtout être actif. On peut réaliser des circuits, même si l'espace est petit. Tout est réalisable."

Si certains se mettent soudainement au sport par nécessité, il y a aussi les habitués des salles qui sont en manque en ce moment. Benjamin, athlète confirmé de 30 ans, fait avec les moyens du bord : "c'est compliqué car à la maison on n'a pas le même matériel qu'à la salle. En terme d'espace, c'est dur aussi de faire du sport entre le frigo et la table de cuisine, mais aussi de trouver la motivation quand t'es tout seul, quand tu ne vois pas les personnes comme à la salle. J'essaye d'avoir une routine, je me sers des réseaux sociaux pour trouver des programmes d'entraînement. En tout cas, c'est indispensable pour garder le moral en cette période difficile."

La motivation est en fait la clef de tout ! Là aussi, les coachs savent trouver les mots : "il faut mettre son temps à profit pour prendre soin de soi, conclue Loup Tixeire. Restez motivés ! Le confinement sera bientôt terminé et vous pourrez reprendre une activité normale, avec plein d’entrain et d'énergie."

