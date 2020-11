Confinement : le stationnement reste payant à Besançon

A Besançon, la maire Anne Vignot explique que le premier confinement, au printemps 2020, était plus strict. "Dans la situation actuelle les gens circulent, vont travailler, c'est pourquoi, nous ne souhaitons pas mettre en œuvre la gratuité du stationnement payant au centre-ville, précise l'élue dans un communiqué, qui nous priverait de recettes pour le soutien à la reprise de l'activité".

D'autres priorités

Lors du conseil municipal, jeudi 5 novembre, la maire a indiqué que "la ville priorise dans le budget contraint qui est le sien les mesures tels que les chèques K'do pour un retour dans les commerces après confinement, une exonération des droits de terrasse pour l'année 2020, de nouvelles exonérations de loyers en cours de préparation, 50.000 euros via le CCAS pour l'aide alimentaire et les associations à caractère social ou encore le fonds de soutien culturel et sportif".