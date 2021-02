Confinement le week-end à Dunkerque et son agglomération : ce qui est interdit, ce qui est autorisé

A partir de ce vendredi 18h, les 17 communes de l'agglomération de Dunkerque (CUD) et les 40 communes de la communauté de communes des Hauts-de-Flandres (CCHF) sont confinées les deux week-ends.

Cela concerne le samedi 27 et dimanche 28 février ainsi que le samedi 6 et dimanche 7 mars 2021.

Dans un communiqué et sur les réseaux sociaux, le préfet du Nord Michel Lalande a détaillé les mesures de ce confinement local pour lutter contre l'explosion de l'épidémie de Covid-19. Elles prennent effet dès ce vendredi 26 février 2021 à 18h :

L’obligation du port du masque est généralisée à toutes les agglomérations de la CUD et de la CCHF c’est-à-dire à toutes les zones urbanisées de ces territoires. Cette obligation s’applique également aux plages.

En complément du couvre-feu qui reste en vigueur, un confinement strict est mis en place le week-end en journée de 6h00 à 18h00. Cette mesure sera en vigueur le samedi 27 et dimanche 28 février ainsi que le samedi 6 et dimanche 7 mars 2021.

Le week-end tous les commerces seront fermés hormis les commerces dont l'activité est listée à la fin de cet article*

Durant ces périodes de confinement, les déplacements hors du domicile sont interdits sauf pour les motifs dérogatoires suivants :

- les déplacements liés à une activité professionnelle ou à l’achat de fournitures liées à l’exercice d’une activité professionnelle ;

- les déplacements liés à l’achat de produits de première nécessité, des retraits de commande, des livraisons à domicile ainsi que pour les déménagements ;

- les déplacements pour motif médical ;

- les déplacements motivés par un motif familial impérieux ;

- les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

- les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité ;

- les déplacements pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

- les déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte ;

- les déplacements liés à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements de longue distance ;

- les déplacements liés à la participation à des rassemblements, réunions ou activités autorisés par le décret du 29 octobre 2020 sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ;

- les déplacements liés à l’activité physique individuelle et à la sortie des animaux de compagnie pour une durée maximale d’une heure et dans un rayon de 5 km autour du domicile.

Attestation pour les dérogations

► Toutes les personnes devront se munir d’une attestation dont le modèle figure sur le site de la préfecture : www.nord.gouv.fr

À noter qu’un départ en vacances n’est pas considéré comme un motif valable de déplacement dérogatoire.

Fermeture des commerces de plus de 5.000m²

Tous les jours de la semaine, les commerces, espaces commerciaux ou unités commerciales (y compris distribués par des allées extérieures) de plus de 5.000 m², à l’exception des commerces alimentaires et des pharmacies seront fermés. Ces commerces (hors alimentaires et pharmacies) pourront toutefois continuer une activité de retrait de commande en extérieur (drive) et assurer des livraisons. Ces commerces demeurent astreints au respect des horaires du couvre-feu.

Les jauges de fréquentation dans les commerces ouverts seront de :

- 15 m² par client dans les commerces de plus de 400 m² ;

- 10 m² par client dans les commerces de moins de 400 m².

Ces jauges entreront en vigueur à compter de ce lundi 1er mars 2021 afin de permettre aux commerçants de les instaurer.

Rassemblements interdits sur la voie publique dans tout le Nord

Dans l’ensemble du département du Nord, la consommation d’alcool et la diffusion de musique amplifiée sont interdites sur la voie publique. L’objectif reste d’éviter les rassemblements propices à la propagation du virus.

Les forces de sécurité intérieure sont mobilisées afin de veiller au respect du confinement, tout comme les services de l’État en charge du contrôle des commerces.

Pour connaître l’ensemble des informations et des recommandations sur ces mesures, une cellule d’information du public est ouverte : 03.20.30.58.00.

Renforcement des mesures sanitaires

Invité de France Bleu Nord ce vendredi matin, le préfet du Nord rappelait le préoccupant indice de circulation du virus - le taux d'incidence - supérieur à 900 pour 100.000 habitants. La moyenne en France est de 207.

Et de préciser : "En moins de huit jours, la circulation du virus sur le département du Nord a connu un développement de plus de 29%. Le taux d'incidence est aujourd'hui à 304 pour 100.000".

Les mesures sanitaires sont renforcées :

Des opérations de dépistage ont été largement déployées à Dunkerque et dans trois villes de la CCHF afin de renforcer l’offre habituelle de dépistage. Le dispositif des médiateurs de « Lutte anti Covid » a été mis en place au Kursaal de Dunkerque à partir du 18 février. Initialement prévue pour deux jours, l’opération de dépistage à Dunkerque a été prolongée sans interruption depuis lors et durera a minima jusqu’au 5 mars. De nouveaux sites de dépistages seront déployés dès les prochains jours dans les deux territoires, pour aller au plus près des habitants.

Les tests salivaires vont par ailleurs être déployés sur les deux EPCI, dès la semaine prochaine, au sein de structures accueillant des enfants pendant les vacances scolaires. Les modalités sont en cours de définition avec les professionnels de santé et les acteurs locaux. Pour rappel, ce test moins invasif que le traditionnel prélèvement naso-pharyngé permet de renforcer le dépistage notamment des jeunes enfants.

Concernant le suivi de l’isolement, des visites d’infirmiers à domicile ont été mises en place sur le territoire et vont perdurer : toute personne testée positive qui le souhaite peut bénéficier gratuitement de cette visite dans les 24h suivant l’appel de l’Assurance Maladie. Les objectifs principaux de cette visite sont :

- d’expliquer les consignes d’isolement et les gestes barrières ;

- d’identifier les situations de vulnérabilité et les besoins matériels éventuels (aide à domicile, repas, portage de courses…) ;

- de proposer un dépistage des autres personnes du foyer.

Quadruplement des doses de vaccin disponibles : un plan de vaccination du Dunquerkois a été décidé pour accélérer l’administration de doses dans ce secteur. Alors que, selon la répartition des doses disponibles dans la région au regard de la population, 6 500 vaccins étaient initialement prévus au mois de mars pour ce territoire, ce sont finalement 25 600 doses qui vont être livrées, soit quatre fois plus, en incluant les 16 700 doses supplémentaires (8 200 Pfizer et 8 500 AstraZeneca) annoncées par le ministre des Solidarités et de la Santé

*Liste des activités des établissements recevant du public autorisés à ouvrir le week-end

- entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ; - commerce d'équipements automobiles ;

- commerce et réparation de motocycles et cycles ;

- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;

- commerce de détail de produits surgelés ;

- commerce de détail de livres ;

- commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéos ;

- commerce d'alimentation générale ;

- supérettes ;

- supermarchés ;

- magasins multi-commerces ;

- hypermarchés ;

- commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;

- commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;

- commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;

- commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;

- boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;

- commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;

- autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;

- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;

- commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;

- commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;

- commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;

- commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé ;

- commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;

- commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;

- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

- commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;

- commerces de détail d'optique ;

- commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;

- commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, de la mise en oeuvre du protocole sanitaire adapté ;

- commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;

- location et location-bail de véhicules automobiles ;

- location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;

- location et location-bail de machines et équipements agricoles ;

- location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;

- réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;

- réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;

- réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;

- réparation d'équipements de communication ;

- blanchisserie-teinturerie ;

- blanchisserie-teinturerie de gros ;

- blanchisserie-teinturerie de détail ;

- activités financières et d'assurance ;

- commerce de gros ;

- garde-meubles.