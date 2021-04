Confinement : les activités nautiques restent autorisées

Reconfinés ! On le sera tous ce samedi soir, partout en métropole. Mais un peu moins que l'an dernier à la même époque. Il ne sera pas permis, sans attestation, d'aller au-delà de 10 km de son domicile. Mais dans le périmètre, c'est possible, et ça inclut les forêts, les plages et la mer.

"Si les plages, le littoral, les forêts, les parcs sont dans le périmètre, il n'y a pas de difficulté", confirme le préfet du Finistère. "Toutes les activités sont possibles sans attestation. Si quelqu'un veut faire un footing sur la plage dans ce périmètre ou jouer dans l'eau avec ses enfants, c'est possible." C'est possible aussi, pour les activités nautiques.

Pas de fêtes clandestines dans le Finistère

Mais pas en groupe, rappelle Philippe Mahé, "on ne peut pas être à plus de six sur la voie publique", sauf manifestation revendicative. D'ailleurs la règle des six est-elle bafouée ? "On n'a pas eu de fêtes clandestines majeures dans le Finistère. Mais on n'est pas à l'abri."

Des îles au continent seulement si motif impérieux !

"Les contrôles sont continus", rappelle le préfet qui précise également que l'interdiction des plus de 10 km s'applique aussi pour les îles : "On peut aller sur le continent, lorsqu'on a un motif impérieux."