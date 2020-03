Confinement : Les apéros en vidéo pour vaincre l'ennui

C'est le phénomène de plus en plus à la mode pendant cette période de confinement. En famille ou entre amis, on prend l'apéro tous les soirs à distance en visioconférence. Les rugbymans de l'Union Catalane en ont fait un rituel incontournable.

Le phénomène prend de l'ampleur : tous les soirs à partir de 18h30, il y a des sonneries qui retentissent provenant de whatsapp, de skype, de messenger ou autre application. Pour ceux qui ont l'habitude de voir leurs amis régulièrement, pour ceux dont l'apéro est une pratique sacrée, le confinement est dur à vivre.

Comment garder contact alors de manière originale ? Les apéros en vidéo ont vite été instaurés. Les rugbymans de l'Union Catalane (entente Bages, Villeneuve et Pollestres) ont mis ça en place.

Mathieu explique : "Dès le premier jour, pour la Saint-Patrick, notre ami et maître à tous Pierrick a créé un groupe et c'est parti de là. La possibilité d'utiliser les réseaux sociaux pour briser l'isolement c'est quand même cool. C'est compliqué du jour au lendemain de stopper une activité sportive, de ne plus voir ses potes alors qu'on a l'habitude de se côtoyer trois fois par semaine voire plus. Ça fait du bien de se voir et de faire une coupure dans ces journées qui sont moroses en ce moment."

C'est du virtuel mais c'est comme si on était à côté"

Le soir, c'est parti, huit amis se retrouvent à l'image et ça discute de tout de rien, "c'est un gros brouhaha par moments, raconté Jibé, chacun parle à son tour. On se raconte les mêmes histoires que d'habitude, on se chambre, le but est de rigoler, de faire les imbéciles, de boire un coup. C'est du virtuel mais c'est comme si on était à côté, c'est vraiment plaisant."

Les discussions changent tout de même un peu rapport à d'habitude, "c'est peut-être même encore plus drôle, rajoute Kevin, on parle de tout de rien, de ce qu'on va faire à manger, de ce qu'on a fait dans la journée, on se raconte des blagues, si on en a marre ou pas mais le but est vraiment de _se changer les idées et de prendre des nouvelles de chacun_. On est vraiment une grande famille donc ça fait du bien."

Il y a le contact humain en moins mais cette pratique plutôt rigolote à la base finit par avoir un vrai but social et fait un bien fou aux têtes, "on entend que des trucs négatifs, explique Nico, là au moins on se régale, on rigole, on passe de très bons moments, c'est vraiment important de faire ces apéros entre amis. Ça fait du bien au moral de voir les copains et il nous tarde qu'une chose, c'est de se revoir."

Ça fait du bien au moral

Damien concède que "ça fait un peu bizarre de boire l'apéro tout seul chez soi mais on rigole bien" mais en tout cas une chose est sûre pour lui et ses potes : "on attend qu'une chose c'est que le confinement se termine et le premier bar qu'on va attraper a intérêt d'avoir un stock monumental, c'est la vie, c'est le rugby."

Les rugbymans amateurs ont largement pris à leur compte ces apéros en vidéo. Dans les Pyrénées-orientales, vous pouvez vraiment vous faire inviter de partout, les soirs... Après, libre à chacun de trouver les activités qui vont avec. En plus des simples discussions, certains se mettent aussi aux jeux de société, aux jeux divers. Bref, aucune idée n'est mauvaise pour garder le contact avec ses amis et sa famille.