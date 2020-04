Confinement : les archives de l'agglomération paloise ont besoin de vos témoignages

L'histoire se souviendra sûrement de cette période de confinement, que la France vit depuis la mi-mars. Localement, les archives de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées veulent laisser une trace de ce que les Béarnais vivent. C'est pourquoi elles lancent un appel à témoignages. L'opération "Mémoire(s) de confinement" permettra "d'offrir un panel de sources complet sur le confinement du printemps 2020 aux historiens et chercheurs qui, demain, en feront l’histoire".

"Racontez-nous votre quotidien et ce que la situation actuelle provoque comme sentiments et réflexions en vous. Confiez-nous vos peurs et vos craintes. Exprimez votre ennui comme joies. Expliquez-nous ce qui a changé pour vous et ce qui est resté pareil. Parlez-nous de tout et de rien !"