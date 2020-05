Envoyez vos souvenirs et témoignages du confinement aux archives de la Haute-Savoie

C'est un moment véritablement historique qu'a traversé la France, à travers le confinement mis en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Pour ne pas oublier mais surtout pour laisser une trace "physique", le service des archives du département de la Haute-Savoie lance donc un appel auprès des habitants.

"Comment avez-vous vécu ce confinement ?"

Le but est d'envoyer ses souvenirs et témoignages du confinement. Tout le monde peut participer à condition de répondre à la question suivante : « Comment avez-vous vécu ce confinement ? ». Vous pouvez ainsi envoyer textes écrits ou dactylographiés, photos, vidéos, enregistrements sonore, dessins... "Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse" déclare Laure Townley-Bazaille, vice présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie en charge de la culture et du patrimoine.

La mémoire de demain s'écrit aujourd'hui" - Laure Townley-Bazaille, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie en charge de la culture et du patrimoine.

"Ce qui compte c'est que les gens témoignent de ce qu'ils ont vécu. C'est une période inédite, il faut en garder une trace exploitable pour les historiens et les sociologues de demain. Les archives ont pour habitude de garder les traces du passé mais la mémoire de demain s'écrit aujourd'hui."

Raconter son vécu et aider les historiens

L'objectif est véritablement de faciliter le travail des chercheurs insiste Laure Townley-Bazaille. "On ne peut pas uniquement écrire l'histoire de l'administration et des hommes politiques. C'est important de s'intéresser au vécu des gens. Surtout qu'il peut être très différent d'une famille à une autre. Entre ceux qui ont travaillé, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont été confinés seul, les soignants... Et puis il y a les moments douloureux. C'est intéressant aussi d'avoir des témoignages de gens malades, qui ont perdus des proches. Dans 20 ans ou 30 ans ça sera trop tard pour témoigner à chaud de ce que les gens ont vécu."

Archives anonymisées sur demande

En cas d'envoi de quelconque document, il vous sera demandé votre nom, prénom et profession. Mais le département tient à rappeler que "ces renseignements pourront toutefois être anonymisés lors de leur communication au public. Un formulaire de cession de droit et de libre utilisation sera retourné à chaque participant pour connaître son choix"

Pour envoyer vos témoignages, deux méthodes :