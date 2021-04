Confinement : à Marseille les bibliothèques municipales restent ouvertes et adaptent leurs horaires

Les bibliothèques municipales à Marseille restent ouvertes pendant le confinement et les vacances scolaires, mais les horaires changent pour s'adapter aux contraintes sanitaires. Les prêts et retours de documents sont possibles dans toutes les bibliothèques ouvertes ainsi que le click and collect.