Confinement : les bords de Loire restent interdits d'accès jusqu'au 11 mai dans l'agglomération d'Orléans

Le préfet du Loiret vient de prolonger l'arrêté qui interdit totalement l'accès aux quais et bords de Loire à Orléans, Saint-Jean-de-Braye et à la base de loisirs de l'île Charlemagne à Saint-Jean-le-Blanc. Il est en vigueur depuis le 21 mars.

Sans surprise, après la décision du président de la République de prolonger le confinement, l'arrêté préfectoral interdisant l'accès aux bords de Loire dans une partie de l'agglomération orléanaise est prolongé jusqu'au 11 mai. C'est ce qu'indique la préfecture du Loiret ce jeudi.

Cet arrêté était entré en vigueur le 21 mars, après que les autorités aient constaté que les quais et bords de Loire restaient trop empruntés, par des promeneurs, des coureurs à pied et des badauds, malgré le confinement. Le précédent arrêté prenait fin le 15 avril.

Cette interdiction concerne la commune d'Orléans (sauf le quai du Roi qui reste accessible le samedi matin pour le marché alimentaire hebdomadaire), mais aussi Saint-Jean-de-Braye et la base de loisirs de l'île Charlemagne, très prisée (en temps normal) des familles et des sportifs et située à Saint-Jean-le-Blanc, au sud d'Orléans.