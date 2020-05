Confinement : des brasseurs redoutent de devoir jeter des milliers de litres de bière

D'après l'association Brasseurs de France, 10 millions de litres de bière pourraient être jetés à cause du confinement. Ce sont des litres de bière conservés en fût et qui n'auront pas pu être consommés dans les temps. Dans la région Midi-Pyrénées, les brasseurs sont plus ou moins inquiets par cette annonce du syndicat.

En Haute-Garonne, à Bérat, le co-responsable et créateur de la Biérataise, Michel Jouin a enregistré une perte de 80% du chiffre d'affaires au mois d'avril. Son activité est surtout axée sur les cafés, les hôtels et les restaurants, l'événementiel et le milieu culturel mais en ce moment tout est fermé, tout est stoppé. Les conséquences sont très importantes pour lui : "Nous avons en stock près de 2 400 litres de bière en fût mais nous avons tout ça sur les bras. Nous les avons stockés en chambre froide pour essayer d'augmenter la durée de vie du stockage. Si ça dure encore un mois et demi, on sera obligés de tout jeter."

Effectivement, certains types de bière ne se conservent pas très bien, pas très longtemps en fût. Benjamin André de la Brasserie du Midi à Montrabé explique : "Certaines bières houblonnées comme les IPA sont fragiles et ne peuvent se conserver que quelques mois. Sur celles qui tiennent bien, si le fût est intact, il peut se garder entre six mois et un an." D'habitude, ce brasseur vend entre 50 et 100 fûts par mois, là, il a vendu trois fûts en un mois et demi.

Pourtant la bière est tout à fait consommable d'après David Guarrigues de la brasserie Iron à Montauban. Ce brasseur installé dans le Tarn-et-Garonne a 350 fûts, donc environ 10 000 litres. David Guarrigues compte vendre ses bières quoiqu'il arrive : "_La bière sera encore bonne dans six mois, simplement les arômes seront dégradés, un peu moins prononcés_. S'il y a un problème on avisera, mais j'ai confiance en mon processus de fabrication." Les arômes se dégradant dans les bières houblonnées, celles-ci risquent donc d'être un peu moins fortes, et la chaleur accélère le processus.