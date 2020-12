Confinement : les colis explosent dans les commerces relais à Nîmes

Au bureau de tabac La Rotonde, boulevard Coubert à Nîmes, les cartons s’empilent jusqu’au plafond. "Heureusement qu'on a un plafond haut de quatre mètres!", plaisante le gérant Bertrand Carlier. Ce commerce Relais Colis reçoit 30 à 40% de colis supplémentaires depuis le début du mois de novembre, et cela ne va pas en s’arrangeant à l’approche des Fêtes de fin d'année. "C'est énorme!, lâche-t-il. A la base nous recevons une trentaine de colis quotidiens et aujourd'hui nous en sommes à plus de soixante."

Le souci c’est qu’après avoir eu la fièvre acheteuse derrière leur écran, les clients prennent parfois leur temps pour venir chercher leur colis. "Nous sommes dans l'obligation de refuser des livraisons quotidiennes parce que nous n'avons plus de capacité de stockage", précise Bertrand Carlier.

"Vivement que les Fêtes soient passées, la hotte du Père Noël n'est pas extensible!" - Bertrand Carlier, buraliste

Plus de 300 colis par jour

Sur le même boulevard, au tabac L'Amiral, les chiffres sont encore plus importants. Le nombre de colis a triplé : d'une centaine de colis chaque jour, on est passé à plus de 300. "On a été dépassé, on a pris l'eau! Les gens avaient peur de ne pas pouvoir aller dans les magasins pour les achats de Noël, ou avaient peur de se rendre dans les magasins à cause du virus", explique Thibault Tardieu. A tel point que le buraliste a dû embaucher trois personnes pour gérer l’afflux de colis.

"C'est un travail monstrueux!" - Thibault Tardieu, buraliste

Du travail supplémentaire, certes, mais il a permis de "sauver les meubles" dans ce bureau de tabac parce que chaque personne qui vient chercher son colis est un client potentiel. "J'ai dû embaucher, ça a eu un coût, mais ça m'a beaucoup aidé. Cette fois-ci au moins le magasin est resté vivant", reconnaît le gérant de L'Amiral qui dit avoir perdu 60% de son chiffre d'affaires au premier confinement.