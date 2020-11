Confinement : les commerçants ne se font pas d'illusion avant les annonces de Jean Castex

Quinze jours après le deuxième confinement décidé par Emmanuel Macron, quels sont les résultats des mesures anti-Covid prises par le gouvernement ? Le Premier ministre fait le point sur l'épidémie en France ce jeudi 12 novembre lors d'un point presse à 18 heures.

Sauf surprise, Jean Castex va confirmer les restrictions mises en place depuis le 30 octobre voire en renforcer certaines alors que le virus circule toujours activement et le plus dur est devant nous.

À priori Jean Castex n'annoncera pas la réouverture des commerces non essentiels. Dans cette période difficile, tous ces indépendants de proximité tentent de survivre, mais c'est pas simple.

"J'essaie de payer ce que je dois, mes charges, mon crédit, mon loyer". - Joana, fleuriste

À l'image de cette fleuriste installée à Septèmes-les-Vallons au nord de Marseille depuis cinq ans. Elle fait le dos rond. "Je ne me paie pas, j'essaie de payer tout ce que je dois", explique Joana à France Bleu Provence, "mes charges, mon crédit, mon loyer". Chaque mois, la commerçante doit sortir au moins 2.500 euros.

Mais depuis le reconfinement, elle réalise à peine 10% de son chiffre d'affaires habituel, malgré le "clic and collect" vanté par le gouvernement. Un système de vente en ligne pas du tout adapté à la vente des fleurs selon Joana, "les personnes aiment bien rentrer dans le magasin, regarder, parler avec le commerçant, c'est chaleureux, c'est familial".

Noël en ligne de mire

Comme cette fleuriste, beaucoup de commerçants de proximité ont déjà fait une croix sur le mois de novembre et espère ouvrir le 1er décembre pour sauver leurs affaires.

"Noël, c'est là où on fait une grosse partie du chiffre d'affaires", détaille Joana, "mais pour le moment, on ne sait pas si on va pouvoir ouvrir, faire une vitrine décorée. On ne sait rien", se désespère-t-elle.

Pour les fleuristes, Noël représentent en moyenne 60% du chiffre d'affaires de l'année. Sans cette période où les Français consomment près de deux milliards d'euros pour les jouets, le repas, les décorations, etc, Joana redoute comme d'autres, de mettre la clé sous la porte. 15% des fleuristes ont fermé depuis le mois de mars selon la Fédération du secteur.

à lire aussi Un fleuriste manceau fermera définitivement sa boutique fin décembre en raison de la crise du Covid