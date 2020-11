Confinement : les commerçants soignent leurs vitrines pour continuer de "tenter" leurs clients

Ce n’est pas parce que les boutiques sont fermées que les vitrines sont à l’abandon. Bien au contraire. C’est un des outils qui permet de garder un lien avec le client. Et les plus grands magasins ont déjà préparé leurs vitrines de Noël.

Les portes des magasins sont fermées, mais ce n’est pas pour ça que les responsables de boutiques chôment. Beaucoup ont mis en place du click-and-collect, gèrent le site internet, reçoivent des clients sur rendez-vous devant leur pas de porte. Mais ces commerçants n’oublient pas les vitrines. Malgré le confinement, beaucoup restent illuminées. On y trouve des messages, des numéros de téléphone pour les acheteurs. Et pour tenter de faire quelques ventes, certains commerçants soignent particulièrement ces vitrines.

La magie de Noël, même en période de confinement

Valérie Duclos est la directrice des Galeries Lafayette. Elle raconte comment la préparation des vitrines de Noël a forcément une saveur particulière cette année. _"A Toulouse, nous avons la chance d’avoir quelques vitrines bien situées… Donc la magie de No_ël se prépare même en période de confinement. Il faut trois semaines pour être prêt. C’est du détail très précis. Pour être fin prêt pour la réouverture. Et sur une période comme celle-ci, c’est rappeler que nous sommes là. Que la vie continue malgré la fermeture."

Les vitrines presque déjà prêtes aux Galeries-Lafayette. © Radio France - JMM

Mais dans les petites boutiques on est aussi extrêmement attentif. C’est le cas dans les rues d’Albi où une boutique sur deux reste très vivante. Des lumières, des nouveaux produits, le Cochon Bleu, situé au pied de la mairie, est fermé. Mais les deux vitrines de la boutique de déco sont impeccables. "C’est primordial. Les gens, même s’ils n’ont qu’une heure pour marcher autour de chez eux, ils sont curieux, ça leur fait du bien."

Et clairement, pour les commerçants c’est très différent du premier confinement, notamment pour la patronne de l’Écume des Roses. "La vie elle a été morte la première fois. On croisait des pigeons et des crottes de chiens. Cette fois-ci, il y a plus de gens. On doit montrer que nous existons et que ça peut être intéressant de venir en centre-ville."

Des portants spécial-confinement pour présenter la collection

Dans la boutique de vêtements Etoiles, ça bouge tous les deux jours avec une mise en place spécial-confinement. "Les vitrines, je les fais plusieurs fois par semaine… Cela a un impact. J’ai préparé des portants qui représentent la collection à la place de mannequins tournants. Il faut que les clientes voient un maximum de choses." Et les vitrines de Noël se préparent tranquillement, notamment à la Maison Pouick. "On a mis en avant plus de jouets que d’habitude. C’est une animation". Et l’objectif pour tous c’est évidemment une réouverture le 1er décembre.

