Confinement : les commerces de bouche en profitent, les Isérois se font plaisir

Restaurants, cinémas, théâtres, magasins de vêtements : avec tous les commerces dits "non-essentiels" fermés pendant ce second confinement, le dernier moyen de se faire plaisir, c'est à table ! Chez certains commerces de bouche de Grenoble, le panier moyen des clients est en augmentation de 10 euros en moyenne.

"C'est vrai que les paniers sont un peu plus gros, les gens prennent plus de quantité."

Aux Halles Sainte-Claire de Grenoble, Mathieu Desroches, rôtisseur, confirme : s'il y a moins de clients dans les allées, ils achètent plus. "Le panier moyen a augmenté d'une bonne dizaine d'euros" précise le commerçant, "du coup on s'y retrouve bien".

Le boom des produits haut de gamme

Les Isérois ont aussi clairement envie de se faire plaisir. Chez Diego Arenas, fromager aux Halles, "les produits phares en ce moment, c'est le brie à la truffe, le brillat-savarin à la truffe, des raclettes spéciales au poivre, à la moutarde, à la truffe, du bleu". "Les gens ont besoin de se faire plaisir, ça se sent qu'ils compensent par l'alimentaire et les bons produits" raconte le jeune homme. Chez son voisin volailler, même constat. "Il y a une clientèle qui prend du foie gras pour se remonter le moral" explique Philippe Gousset. Un bon produit "pour faire l'apéro non pas entre amis, mais en famille" ajoute le commerçant.

Des produits haut de gamme que Martine et Jean-Christian se permettent en cette période, "comme on fait pas trop de frais sur les spectacles, au restaurant et sur l'essence pour les déplacements". C'est aussi une volonté de soutenir les commerçants locaux explique le couple. Plutôt que d'acheter en supermarché, "on soutient nos commerçants" dans cette période difficile pour tous, expliquent les Isérois.