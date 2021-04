Coronavirus : les communes basques mettent en place un service minimum pendant le confinement

L’accueil est mis en place uniquement pour les enfants des personnes participant à la gestion de la crise et ne pouvant assurer de télétravail. Cela va des personnels des établissements de santé aux agents des services de l’Etat et ceux de l’Assurance Maladie. Cela concerne aussi la progéniture des employés de la police nationale, la gendarmerie et les surveillants de la pénitentiaire. Les conjointes ou conjoints de ces agents devront assurer sur l’honneur n’avoir aucune solution de garde. Pour eux donc, seront ouvertes certaines crèches, maternelles et écoles. Pour les autres, les enseignements se tiendront à distance jusqu'au 10 avril et le début des vacances scolaires de printemps.

A Bayonne, le groupe scolaire des Arènes accueillera les enfants de parents prioritaires de 07h30 à 18h30. A Hendaye aussi les parents prioritaires sont privilégiés. A Biarritz, ce sera l’école Paul Bert et à Saint-Jean-de-Luz, le groupe Urdazuri qui seront lieux d'accueil. Le temps périscolaire sera assuré par le personnel communal. En revanche, les centres de loisirs seront fermés, comme par exemple l'accueil du Mouriscot à Biarritz, et les activités en lieux clos sont annulées, à l'image des ateliers J à la maison pour tous d’Anglet.