Confinement : les conseils d'une coiffeuse du Vaucluse pour éviter les désastres capillaires

Pour respecter les mesures de confinement, les salons de coiffure ont fermé boutique et laissé leurs clients déboussolés. Quelles solutions adopter quand on sait que les cheveux peuvent pousser jusqu'à 2 cm par mois ? Certains attendent patiemment, mais d'autres commencent à prendre les choses en main, et ce n'est pas toujours heureux.

Les ciseaux, bonne ou mauvaise idée ?

Munis de ciseaux ou de tondeuses, ils tentent des coupes maison, avec plus ou moins de succès. "C'est en ce moment que mes clients se rendent compte de l'importance de notre métier !", sourit Marine Vidil. Coiffeuse à Saint-Saturnin-lès-Avignon, elle déconseille fortement de se couper les cheveux tout seul. "Cela peut vite partir en cacahuètes, on ne s'improvise pas coiffeur, c'est un vrai métier !"

Pour les coupes courtes, opter pour la tondeuse

Pour les hommes, Marine Vidil conseille d'utiliser le plus grand sabot de la tondeuse pour le dessus et le plus court pour les côtés. "Cela leur permettra d'attendre la fin du confinement et de ne pas avoir les cheveux qui retombent sur les oreilles". Si vous n'avez pas de tondeuse, ne vous lancez pas dans une coupe aléatoire, prévient-elle.

On attend pour la coloration !

Pour celles qui seraient tentées d'aller chercher leur couleur en grande-surface, Marine Vidil leur conseille d'attendre. "Les couleurs de supermarchés sont beaucoup plus compliquées à enlever s'il y a une erreur faite par la cliente. Je leur dis de profiter du confinement pour laisser leurs cheveux respirer, de faire des bons soins, s'amuser à apprendre à se coiffer, se faire des tresses", explique la coiffeuse vauclusienne. Pour celles qui ont des franges, elle conseille de mettre une pince plutôt que faire une coupe malheureuse.

Marine Vidil veut prendre le confinement comme une opportunité de laisser ses cheveux tranquille avant l'été. "Avoir des racines, le gris c'est tendance ! Il faut se dire ça. Moi je suis coiffeuse et je ne me fais pas les racines parce que je veux rester fidèle à mes clientes".

Des produits à disposition au tabac presse de Saint-Saturnin

Pour rendre le confinement plus doux, Marine Vidil a proposé à ses clientes de leur mettre à disposition des produits au tabac-presse de la commune. "J'ai hâte de vous retrouver au salon", échange-t-elle sur sa page Facebook où elle prodigue des conseils chaque jour à celles et ceux qui lui en demandent.