Confinement: les contrôles ont commencé en Auvergne

Les voitures (pas très nombreuses) d'un côté, les piétons de l'autre, les policiers clermontois étaient déployés ce midi place Gaillard en plein centre ville. Automobilistes et passants devaient montrer patte blanche, ou plutôt leur justificatif de déplacement, ainsi qu'une pièce d'identité. Même si ceux qui rentraient chez eux une baguette dans les mains devaient montrer leur attestation.

Justificatif dans le short © Radio France - Emmanuel Moreau

Premier constat: aucune surprise pour les clermontois contrôlés, quasiment tous munis de leur attestation. Même les quelques joggeurs qui courraient dans le centre ville en avaient une, parfois cachée dans le collant de sport. Un contrôle en respectant toujours la distance nécessaire même pour les (rares) personnes équipées d'un masque.

Pas de justificatif au crayon de papier

Les policiers en ont profité pour faire un peu de pédagogie, notamment pour rappeler qu'il faut bien avoir un justificatif différent à chaque déplacement, tout en limitant évidemment le plus possible ses déplacements et en ne s'éloignant pas trop de son domicile, pas question de traverser tout Clermont à pied. Le justificatif ne doit pas non plus être rédigé au crayon de papier, pour pouvoir le gommer et s'en resservir, il faut écrire à l'encre indélébile.

Globalement, les clermontois ont joué le jeu. C'était déjà le cas samedi lorsque bars, restaurants et discothèque ont du fermer à minuit en urgence; les policiers n'ont pas eu de récalcitrant à convaincre. Il n'empêche que la petite tolérance actuelle ne durera pas longtemps et les premières amendes pourraient rapidement tomber. Il en coûtera 135 €uros et dans le cas d'infractions plus sévères, la justice pourra être saisie et prononcer à son tour une amende qui peut aller jusqu'à 750 €uros.

Tous les effectifs sont mobilisés pour cette mission devenue prioritaire. Les personnels administratifs y participent également et des élèves gardiens de la paix sont venus en renfort. Chez les gendarmes, ce sont les élèves de l'école de Gendarmerie de Montluçon qui ont été mobilisés.