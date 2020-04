Confinement : les déchetteries bretonnes vont-elles rouvrir et comment ?

Gardez vos déchets verts à la maison ! C'est le mot d'ordre depuis ce début de confinement avec la fermeture des déchetteries. Plus il se prolonge, plus certaines communes bretonnes réfléchissent à les rouvrir partiellement pour permettre aux professionnels, voire aux habitants, de faire de la place.

Accueil des professionnels

Plusieurs déchetteries ont déjà rouvertes dans le Finistère pour les professionnels, sur des créneaux horaires restreints ou sur rendez-vous. C'est le cas par exemple à Lesneven : la déchetterie et une des trois aires de déchets verts fonctionnent de nouveau depuis vendredi, "uniquement pour les professionnels" précise Hugues Bullier, directeur du pôle technique de la communauté de communes Lesneven-Côtes des Légendes.

"On a eu plusieurs appels depuis le début du confinement de _professionnels qui travaillent dans les espaces verts ou le bâtiment_, explique Hugues Bullier. Jusque là, on avait des prestataires pour l'enlèvement des déchets qui n'assuraient pas forcément leur fonctionnement. Aujourd'hui, on est à même de rouvrir pour les professionnels".

Rouvrir pour les jardiniers du dimanche ?

Quelques communes ont fait le choix de laisser les habitants accéder à la déchetterie, uniquement pour les déchets verts, comme à Carhaix, avec des mesures spécifiques pour respecter les distances de sécurité et les gestes barrières. Avec la prolongation du confinement, d'autres communes pourraient être tentées de faire de même.

C'est un sujet de discussion entre les communautés de communes et la préfecture. Dominique Cap, président de l'Association des Maires du Finistère, ne l'exclut pas, malgré la priorité donné aux professionnels. "On peut ensuite _imaginer un système pour les particuliers basé sur les plaques d'immatriculation_, estime-t-il. L'accès à la déchetterie est possible pour ceux dont elle finit par un 1, puis un 2 etc... Ça permet de venir une fois tous les dix jours, ça suffit pour les déchets verts, et ça permet de réguler les flux".

Il ne s'agit pas de rouvrir les déchetteries et d'avoir une ruée de particuliers avec leur tonte de pelouse !

Les communes veulent aussi profiter du confinement pour promouvoir d'autres utilisations des déchets verts au sein même du domicile : paillage, compost... "Si les gens peuvent prendre ces habitudes là, le confinement aura au moins eu un effet positif !", lance Hugues Bullier.