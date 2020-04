Confinement : les déchetteries du Finistère peuvent rouvrir

La question est de plus en plus pressante, au fur et à mesure de la prolongation du confinement : que faire des déchets verts ? Si certaines communes bretonnes ont déjà rouvert leurs déchetteries aux professionnels, elles ne sont pas nombreuses. Dans le Finistère, le préfet a décidé samedi d'autoriser leur réouverture, même pour les particuliers, mais il faudra respecter des conditions bien précises.

Selon la plaque d'immatriculation

Les communes qui le souhaitent peuvent désormais rouvrir leurs déchetteries en appliquant deux règles particulières. L'accès doit être autorisé uniquement aux véhicules à moteur. Et un roulement doit être mis en place, en fonction de la plaque d'immatriculation : le dernier chiffre de la plaque doit correspondre au dernier chiffre de la date du jour.

"Venir une fois tous les 10 jours"

Cette méthode était prônée par Dominique Cap, le président des maires du Finistère. "L'accès à la déchetterie est possible pour ceux dont elle finit par un 1, puis un 2, etc. Ça permet de venir une fois tous les dix jours, ça suffit pour les déchets verts, et ça permet de réguler les flux".

La préfecture rappelle de bien penser à vérifier que votre déchetterie est rouverte avant de vous y rendre. Et elle prévient, il y aura des contrôles dans les déchetteries pour veiller au respect de ce règlement.