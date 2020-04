Confinement : les déplacements bientôt autorisés pour l’adoption d’animaux

À partir du jeudi 16 avril, les déplacements pour se rendre dans un refuge et adopter un animal seront autorisés, annonce ce samedi le ministère de l'Intérieur.

Christophe Castaner avait été interpellé la semaine dernière par la SPA (Société protectrice des animaux) sur les risques de saturation des refuges pendant le confinement. Une "tolérance" est donc accordée par le ministre de l'Intérieur pour aller adopter un chien ou un chat à partir de jeudi prochain.

Il faudra quand même respecter certaines règles : l'animal devra être choisi en amont sur le site internet de la SPA et un rendez-vous précis devra être fixé puis inscrit sur une attestation émanant de la SPA. Enfin, le futur adoptant devra se déplacer seul et être muni d’une attestation dérogatoire en plus de celle délivrée par la SPA.

"Pleinement engagé pour la cause du bien-être animal, le gouvernement a entendu l'appel de la SPA et nous avons eu à cœur, immédiatement, de trouver une solution responsable, a déclaré Christophe Castaner. Elle va permettre le respect des règles sanitaires et de sauver la vie de nombreux animaux", selon le ministre de l'Intérieur.

Après trois semaines de confinement, on dénombre 5.000 animaux dans les 62 refuges de la SPA pour une capacité de 6.800. "Il nous reste 1.800 places, ce qui correspond à 15 jours d'activité", alertait lundi Jacques-Charles Fombonne, le président de la Société protectrice des animaux).