Confinement : les femmes, plus nombreuses qu'avant à devoir prendre en charge la préparation des repas

Quel impact du confinement sur les habitudes alimentaires de Français.es ? 🍽️👫👬👭⁠ ⁠ Nous avons demandé à 3000 Français.es de nous parler de l'impact du confinement sur leurs habitudes alimentaires. Poids, temps passé à cuisiner, conscience écologique, inégalités hommes / femmes : voici les résultats (sondage IFOP pour @Darwin Nutrition)⁠ .⁠ 👉🏻56% des Français.es ont envie de manger plus sain et équilibré après le confinement, sans pour autant faire de régime strict.⁠ .⁠ 👉🏻Consommer des produits locaux est un enjeu de plus en plus répandu. 35 % des sondé.e.s déclarent accorder plus d’importance au caractère local de leurs aliments depuis le 17 mars. Pour info, @laruchequiditoui a ainsi vu son nombre de commandes tripler partout en France.⁠ .⁠ 👉🏻Ce n’est pas nouveau, mais les aliments issus de l’agriculture biologique sont encore l’apanage des catégories aisées, qui sont 24% à en consommer plus depuis le 17 mars, contre 16% toutes catégories confondues.⁠ .⁠ 👉🏻La Génération Z et les millennials sont convaincus que la crise aura un impact positif sur la culture et la société. Les jeunes, et notamment les étudiant.e.s, déclarent qu’ils accorderont plus d’importance à l’impact de celle-ci sur l’environnement (37% des étudiant.e.s contre 29% toutes catégories confondues).⁠ .⁠ 👉🏻On aurait pu en toute logique espérer qu’à temps égal passé dans la sphère domestique, les hommes et les femmes se seraient approchés de l’égalité dans la répartition des tâches. Il n’en n’est rien, et c’est l’un des principaux enseignement de cette enquête.⁠ .⁠ 👉🏻Ce sont ainsi les femmes, qui pour 60% d’entre elles, prennent principalement la charge des repas au sein du couple…Contre 58% avant le confinement (sondage BVA de 2017) ! Les inégalités ont donc augmenté, et le déséquilibre demeure criant dans toutes les catégories sociales, et particulièrement chez les retraités et les catégories modestes et pauvres. Les étudiant.e.s et les couples de moins d’un an sont les plus proches de la parité, sans pour autant l’atteindre.⁠ .⁠ .⁠ .⁠ Retrouvez notre enquête complète sur Darwin-Nutrition.fr