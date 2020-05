Confinement: les finalistes virtuels de la Coupe des Landes de basket sont connus

La Coupe des Landes de basket a ses finalistes… virtuels ! La finale de la Coupe des Landes, rendez-vous incontournable du basket landais et connu au-delà du département, devait se jouer le 20 mai dans les arènes de Gamarde. Or la compétition s'est arrêtée prématurément cette année sur les terrains, à cause du coronavirus. Mais, elle a continué sous une forme inédite. Une Coupe des Landes virtuelle.

Pas de matchs mais le vote des supporters sur la page Facebook et/ou le compte Instagram du Comité des Landes. Les demi-finales se jouaient le week-end dernier et le Comité a comptabilisé plus de 14 000 votes pour soutenir les équipes en lice.

"On a été agréablement surpris, reconnait Florian Lafargue, coordinateur au Comité des Landes de basket. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde qui jouerait le jeu. Rien que sur la dernière demi-finale garçons, entre le Real Chalossais et l'ESMS, il y a eu plus de 5000 votes. L'autre demi-finale, c'était 3000 votes. Chez les filles, on se retrouve avec une finale inédite mais qui va être passionnante. Deux équipes de nationale 3. Alors même si ce n'est que virtuel, c'est bien pour ces 2 clubs parce que ça va faire parler d'eux".

Les votes pour les finales commencent vendredi soir 8 mai à 18h. L'équipe qui aura récolté le plus de voix sera désignée gagnante. Un seul vote par compte pourra être effectué. Tout le monde, joueuses, joueurs, supporters, bénévoles et entourage sont invités à participer. Ce week-end, vendredi 8 mai et samedi 9 mai, se jouent donc les finales de la Coupe des Landes de basket