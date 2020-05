Confinement : les Français ont pris en moyenne 2,5 kg en deux mois

Moins de sport, plus d’apéro et de chocolat, pendant le confinement les Français ont pris du poids, mais pas de quoi revoir sa garde robe selon une étude de l’Ifop publiée ce mercredi.

Baisse d’activité physique, réfrigérateur et placards à disposition, en presque deux mois de confinement les Français.es ont pris 2,5 kg selon une étude réalisée par l'Ifop pour le site Darwin nutrition spécialisé dans l’alimentation saine et publiée mercredi 6 mai 2020 dans le Parisien/Aujourd’hui en France.

“Même pas une taille en plus !”

Ces 2,5 kg en plus affichés sur la balance ce n’est même pas une taille en plus. En effet il faut 5 kg supplémentaires environ pour être obligé de revoir sa garde-robe.

“La prise de poids n'est pas un problème en soi, et était _prévisible dans un contexte de stress et de dépense énergétique limitée_. Plus de temps à la maison signifie plus de temps consacré à la préparation des repas, mais aussi plus d'occasions de grignoter”, explique Quentin Molinié de Darwin Nutrition dans le quotidien.

Plus d’apéro et de chocolat

Avec ces kilos supplémentaires, il sera néanmoins plus difficile de rentrer dans son jean. Surtout pour ceux qui ont passé leur temps en pyjama ou en jogging. Pas de quoi regretter l’apéro que les 42% des sondés se sont autorisés “plus qu’avant”, alors qu’un sondé sur deux a préféré compenser avec du chocolat.

Les familles nombreuses, les maigres et les obèses

Ce sont surtout les personnes maigres et obèses qui ont pris davantage de poids souligne l’étude, mais aussi les familles nombreuses. “64 % des confinés avec plus de quatre personnes ont pris du poids contre seulement 53 % de ceux confinés seuls”, précise François Kraus, directeur du pôle Politique-Actualité à l'Ifop.

Curiosité géographique souligné par l’étude : ce sont surtout les femmes de l'agglomération parisienne et les hommes des communes rurales qui se sont le plus arrondis.

29% ont perdu du poids

Plus de la moitié des sondés (57 %) ont donc pris du poids, mais 29 % des confinés ont, eux, perdu des kilos. Ce n’est pas imputable a l’activité physique qui n’a été modifié qu’à la marge. Les sportifs ont continué à faire leur sport pendant le confinement, et un petit nombre de non sportif s’y est mis.

Vers une alimentation plus saine ?

Conséquence directe de cette prise de poids généralisée, 56% des Français ont envie de manger plus sain et équilibré après le confinement surtout les femmes (60% contre 51% des hommes). 42% consacrent plus de temps qu’avant à la préparation des repas, et 29% font plus d’aliments "maison", comme le pain et les yaourts. Enfin 35 % des sondés déclarent accorder plus d’importance au produits locaux depuis le 17 mars.