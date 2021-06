Confinement : les Franciliens ont fait moins de sport, mais plus devant leurs écrans

Les séances de fitness devant l'écran de la télévision, ou les pompes entre le lit et le bureau ne sont aujourd'hui plus qu'un mauvais souvenir. Mais lors du premier confinement en mars 2020, les sportifs franciliens ont dû adapter en un temps record leurs pratiques.

Selon cette étude menée par l'Institut régional de développement du sport, 69 % des Franciliens ont modifié leurs habitudes sportives. Seul un sur trois a déclaré s’être adonnés à une activité sportive au moins une heure par semaine. Avant le confinement, ce taux était de 61 %, c'est donc une baisse de la pratique régulière d’une ampleur sans précédent. Ils sont 7 % a avoir intensifié leur pratique pendant cette période, contre 20% au niveau national.

Pas de nouveaux pratiquants

Parmi les personnes qui ne font pas de sport en temps normal, aucune n’a débuté pendant le confinement, relate cette étude de l'Institut Paris Région. Il faut se tourner vers les pratiquants occasionnels pour observer un signe d’élargissement du public des sportifs : 23% en ont profité pour pratiquer à une activité régulière. Pour expliquer cela les Franciliens mettent en avant le manque d’espace au domicile (36 %), puis l’envie (30 %), et le manque de temps (19 %). A noter que le manque d'espace est cité par 42 % des Parisiens contre 28 % des habitants de grande couronne où les logements sont plus vastes.

Ce sont les hommes, les plus jeunes et les catégories sociales plus élevées qui ont été pratiqué le plus et le plus régulièrement au cours de cette période.

Course à pied et fitness au programme

Le fitness (45 % des sportifs), la course à pied (44 %) et la randonnée (42 %) arrivent en tête des activités pratiquées durant le confinement. D’autres sports qui se pratiquent en intérieur ont aussi été moins touchés par les contraintes du confinement comme la musculation (26 % des sportifs) ou le yoga (17 %).

Et parmi ceux dont la pratique sportive avait dû être stoppée car interdite (natation, sports collectifs...), un Francilien sur deux s'est mis à une autre activité sportive, le temps du confinement.

De nouveaux usages qui vont durer

Ce qui a marqué la pratique sportive de cette première période de confinement, c'est le digital. En Île-de-France, près de la moitié des sportifs ont eu recours à de l’activité physique à distance (48 %). Les moins de 35ans ont davantage été séduits par ce vecteur de pratique (62 %), de même que les femmes (57 %), et les Parisiens (60 %).

Le plus souvent, c’est en suivant les instructions d’un coach sur Internet (Youtube / Dailymotion) ou via la télévision (26 %) que les sportifs ont bougé en distanciel. Les réseaux sociaux arrivent en deuxième position (16 %), et la visioconférence se classe à la troisième place (12 %).

Selon cette étude, ces nouvelles pratiques en distanciel pourraient perdurer au-delà de la crise sanitaire. Les sportifs qui ont découvert l’usage du numérique dédié au sport lors du confinement sont 36 % à avoir continué les mois qui ont suivi et 25 % ont déclaré qu’ils comptaient poursuivre cette expérience à l’avenir.