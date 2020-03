Confinement: les garants des droits et de l'éthique veillent

Des scientifiques, philosophes, sociologues et autres infectiologues forment ces cellules de veille et les questions posées sont déjà importantes. C'est le cas des transferts , vers les lits de réanimation des CHU de personnes âgées venant d'Ehpad et dont l'état serait jugé trop dégradé. La question est douloureuse, mais dans un contexte où chaque lit d' hôpital revait une importance particulière, le comité considère qu'il faut exercer des "choix". Au CHU de Caen par exemple, des refus de transfert hospitalier ont déjà été exercés.

Avec les décès se pose aussi la question des enterrements . Le chef du Gouvernement Edouard PHILIPPE a annoncé que la règle du confinement s'appliquait . Mais le CCNE poursuit la réflexion ; Et en Normandie , l' espace de réflexion éthique considère qu'il ne faut pas ajouter de la douleur au choc important que face au choc émotionnel provoqué par la perte d'un proche il convient d'accepter lors de l'adieu en chambre mortuaire, des membres de la famille par groupe de 3, chacun son tour, Il faut savoir que certaines entreprises de pompes funèbres refusent les familles aux enterrements par soucis de protection de leurs salariés.

Sont désormais stoppées

En matière de recherche, les inclusions de patients volontaires dans les essais cliniques en oncologie et les dons de corps à la médecine. Enfin plus gai, malgré le contexte, le cas des naissances :là encore les contacts sont limités :seul le conjoint de la mère est autorisé à se présenter à la maternité, de manière distante et brève.