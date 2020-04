Confinement : les gendarmes de Côte-d'Or alertent sur les accidents domestiques

En pleine période de confinement, les gendarmes de Côte-d'Or veulent faire passer un message : attention aux accidents domestiques. Le risque : mobiliser les forces de l'hôpital, mobilisées en continu pour faire face à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Voici quelques conseils pour vivre chez soi, faire des activités, mais rester vigilant.

Les produits ménagers hors de la portée des enfants

On est tentés en ce moment de faire un grand nettoyage de printemps. On vide tout, on lave tout, parfois à l’eau de javel. Restez vigilants : attention à ne pas laisser les produits trainer à portée des enfants. Soyez vigilants aussi concernant l'usage des huiles essentielles, elle peuvent parfois provoquer des brulures et ne sont pas conseillées pour les enfants et les femmes-enceintes. Toujours lire les notices avant utilisation.

Vérifier le matériel avant de jardiner ou bricoler

Côté jardin, si vous en avez un, vérifier bien votre matériel avant de tondre la pelouse et surtout évitez les risques de chute en montant sur une grande échelle pour tailler vos arbres. Pareil pour le bricolage, reportez à plus tard les gros travaux, si vous le pouvez : ne montez pas sur les toits ! Attention aussi à tous les objets coupants : scies et tronçonneuses en tout genre.

Occuper les enfants au maximum

Enfin, faites attention aux activités des enfants. Avec le confinement, le stress et la frustration, ils peuvent vite s’énerver et se faire mal. Essayez si vous le pouvez de les occuper au maximum pour éviter les accidents domestiques.

Les accidents domestiques représenteraient environ 20000 morts par an. En cas d’accident graves, bien sûr, vous pouvez contacter le 15 (SAMU), le 17 (gendarmerie) et le 18 (sapeurs-pompiers).

Les violences intrafamiliales dans le viseur des forces de l'ordre de Côte-d'Or

Ce jour, les chiffres ne sont pas encore dévoilés. Mais la police l'assure, le nombre de cas de violences intrafamiliales a augmenté dans le département.

La police rappelle qu’il est possible pour les victimes de se rendre au commissariat porter plainte, ou même de donner l’alerte au pharmacien par exemple lors d’une sortie en ville. Les victimes peuvent aussi donner l’alerte via un SMS adressé au 114. Pour les violences conjugales, le numéro d’écoute gratuit 39-19 est toujours disponible.