Confinement : les gendarmes de Haute-Saône à la rencontre des personnes isolées

En Haute-Saône, dans le Pays des Mille Etangs, les gendarmes ont une attention toute particulière à la population, la période de confinement renforce encore cette présence. Ils assurent une mission de proximité auprès des habitants qui vivent dans des zones reculées et isolées.

Gendarmerie de la Haute-Saône, patrouille du groupe FLAME (Force de liaison et d'action des Mille Étangs)

La gendarmerie de Haute-Saône a été pilote pour lancer le dispositif FLAME, Force de liaison et d'action des Mille Étangs. Les gendarmes réservistes du dispositif FLAME assurent une mission, plusieurs fois par semaine auprès des habitants du Pays des mille Etangs, particulièrement les habitations reculées et isoles. En cette période de confinement ce rôle est encore plus accentué.

L’objectif du dispositif FLAME est multiple, il s’agit de rassurer les gens mais c’est aussi d’assurer une mission de renseignement avec des informations qui remontent à la hiérarchie.

Des alertes SMS

Depuis la mise en place du dispositif FLAME, ce sont quasi toujours les mêmes réservistes qui interviennent. A la longue un climat de confiance s'est instauré avec la population qui ne voit plus forcement des uniformes, mais bien un service public dans ces milieux retirés. Les habitants donnent alors facilement leur numéro de téléphone portable pour être alerté par SMS. Cela peut être des messages pour indiquer que le boulanger ne passera pas, ou encore récemment des messages pour alerter sur la présence du loup.

Une présence auprès des personnes âgées.

En cette période de confinement, la gendarmerie a aussi une action bienveillante auprès des personnes âgées qui vivent parfois seules dans une maison retirée et isolée. Dans ces zones de moyenne montagne la présence de service publics se limite généralement à la fourgonnette jaune du facteur, ce dernier n'a plus le temps comme autrefois de s'arrêter pour discuter. Au pays des mille étangs les gendarmes assurent cette présence plusieurs fois par semaine.