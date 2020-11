Confinement : les gendarmes patrouillent et vérifient les attestations dans la Marne

Sur le parking d'une grande surface à Champigny (Marne), les premiers contrôles commencent. Aujourd'hui, une dizaine de gendarmes de la brigade de Gueux patrouillent et vérifient que chaque personne qui sort a bien rempli son attestation dérogatoire. Pour Cécile, c'est normal de la remplir : "Je travaille à l'hôpital, donc j'ai l'attestation de l'hôpital... faire son attestation, ça permet d'avoir une surveillance, c'est important, car les cas de covid augmentent en ce moment."

Si les personnes n'ont pas leur petit papier sur elles, l'amende tombe : "Dans ces cas-là, on doit verbaliser", explique Cyril Ricart, adjudant chef de la brigade de Gueux. Dans la Marne, on compte déjà 670 procès verbaux dressés par les gendarmes et les policiers."Mais sur notre secteur, les verbalisations sont plutôt faibles, et on essaie de faire le plus de prévention possible, au lieu de verbaliser", confie Cyril Ricart.

Les gendarmes contrôlent des voitures sur un rond-point près de Champigny (Marne). © Radio France - Marie Martirossian

Après avoir effectué des contrôles dans un magasin, direction un rond-point, près de Champigny. Les gendarmes arrêtent une voiture pour la contrôler. Au volant, Nora sort ses papiers : "C'est quand même compliqué de devoir faire tous ces papiers à chaque fois, mais il faut le faire, on n'a pas le choix... C'est pour le bien de tout le monde."

Pour les gendarmes de Gueux, les contrôles vont être de plus en plus nombreux dans les jours qui viennent.