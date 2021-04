Confinement : les guides de la montagne du Salève pris d'assaut pour occuper les vacances

C'est le casse-tête de nombreux parents pendant ces vacances confinées : trouver une activité pour les enfants. Les centres aérés sont fermés, le sport en intérieur est à l'arrêt mais certains ont fini par trouver la perle rare en Haute-Savoie avec les activités proposées par les guides du bureau de la montagne du Salève à Présilly, près de Saint-Julien-en-Genevois.

Découverte de la nature, via ferrata, balade avec des ânes, il y a du choix mais les places deviennent rares. Olivier Dunand n'arrête pas de décrocher son téléphone, "plein de réservation, comme jamais !" s'enthousiasme l'accompagnateur en montagne. Les guides emmènent les enfants de 5 à 7 et de 8 à 12 ans en petits groupes. "Normalement on prend des groupes de 10-12, on s'est organisés, on a pleins de collègues qui étaient prévus sur d'autres activités qui sont venus en renfort."

Sur le parking de la Chartreuse de Pomier, ils accueillent des parents soulagés. "Tout a été annulé" regrette Yannick, dont la femme a trouvé ces ateliers "au dernier moment. Il ne restait plus que deux places et c'est tombé vraiment à pic !" Au-delà d'une occupation pour les vacances, Eric voit dans cette activité "du lien social", qui manque à ses enfants.

Eric dépose ses enfants pour une après-midi d'atelier et "s'estime chanceux" d'avoir trouvé de quoi les occuper pendant les vacances. Copier

Et Jules-Albert de confirmer entre deux branches installées sur sa future cabane. "C'est cool parce que tu peux t'amuser avec d'autres enfants, et peut-être le lendemain matin un petit peu les revoir." Pendant tout une après-midi, il se glisse dans les chaussures d'un trappeur, apprend à reconnaître les différentes plantes et les arbres avant de faire un feu et de siroter une tisane aux aiguilles de sapin. Dans un autre groupe, Georges et Sam ne s'attendaient pas à profiter autant de leurs vacances. "Toutes les activités étaient fermées donc je me suis dit que ça n'allait pas se faire, qu'on allait s'ennuyer." "C'est franchement cool, on voit des copains, des gens qu'on ne connaît pas et peut-être qu'on deviendra amis !"

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces ateliers organisés pendant la première semaine de vacances sont presque tous complets, "il ne resque qu'une ou deux place par-ci par-là" précise tout de même Olivier Dunand. Les derniers créneaux disponibles et toutes les informations sont à retrouver sur le site du bureau de la montagne du Salève en cliquant sur ce lien.