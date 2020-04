Idées et bons plans de la ville de Caen pour s'occuper en confinement

Stades, salles de spectacles, parcs et jardins.. La ville de Caen a dû fermer ses nombreuses structures en raison de la pandémie du coronavirus et des impératifs sanitaires et de confinement.

Elle propose à ses habitants d'aller piocher chaque semaine de nouvelles idées et de bon plan sur son site internet.

Les agents de la ville proposent plusieurs façons de s'occuper sans quitter son domicile, évidemment.

Si vous voulez faire du Sport

C'est la bonne résolution du confinement. Les agents de la Direction des Sports présentent des séances de sport à faire chez soi, avec des challenges sportifs adaptés à tous, quel que soit le niveau, à pratiquer seul ou en famille.

Si vous êtes en mal de jardinage

Que vous ayez un balcon ou un jardin, les agents de la direction des Espaces verts, Paysage et Biodiversité de la Ville transmettent leurs savoir-faire et astuces pour fleurir les rebords de fenêtres, retourner la terre ou débuter les plantations.

Si les rendez-vous culturels vous manquent

Opéras et concerts, saisons théâtrales, expositions et collections des musées, podcast, vidéos, activités pour les enfants... l’offre est variée et s’adresse à tous, petits et grands.

Le Théâtre de Caen donne à voir ou à revoir en ligne sur sa chaîne YouTube, chaque jeudi à 20h, des productions lyriques de ses précédentes saisons.

La Comédie de Caen a mis en ligne les captations vidéos issues de sa dernière saison et donne rendez-vous chaque lundi, mercredi et vendredi pour les découvrir ou les redécouvrir en intégralité.

Élèves et enseignants du Conservatoire et musiciens de l'Orchestre de Caen offrent des projets et des concerts "confinés".

Le musée des Beaux-Arts propose un prélude sonore de son exposition Les Villes ardentes. Art, travail, révolte 1870-1914. Ces chroniques "ardentes", adaptées aussi aux plus jeunes, sont à retrouver sur la plateforme audio Soundcloud.

Le musée de Normandie met en ligne l’exposition d’Olivier Mériel "L'ile dans les isles" et invite à découvrir ses collections à la maison, par des ateliers de coloriage.

Le Mémorial de Caen propose une expérience immersive, avec une vidéo à 360° sur les sites mémoriels du territoire et de nombreuses ressources en ligne pour chaque niveau scolaire.

Les contenus multimédias du réseau des bibliothèques Caen la mer sont désormais en accès libre avec la Boîte numérique.

L’École supérieure d'arts et médias (ESAM) met en ligne un programme d’ateliers pour débuter ou poursuivre la pratique des arts plastiques. Les travaux des « élèves confinés » peuvent ensuite être publiés sur Instagram #esamgpalamaison , avec la mention @esamcaench pour apparaître dans les albums dédiés.

L'association 1,2,3 Loisirs a réalisé un livret d'activités pour tous les goûts et tous les âges : recettes de cuisines, jeux et coloriages, comptines, activités manuelles...

Voilà de quoi permettre aux habitants de l'agglomération caennaise de tenir encore au moins jusqu'au 11 mai.