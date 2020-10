Confinement dans l'Hérault, mode d'emploi

Après les annonces du Président de la République et du Premier Ministre, les contours du confinement se précisent. Transports, services publics, commerces, enseignement... Ce qui reste ouvert et ce qui ferme dans l'Hérault. Voici les mesures et infos pratiques d'ores et déjà annoncées.

LES SERVICES DE TRANSPORTS TaM :

Pour le samedi 31 octobre :

- les horaires « Dimanche et jours fériés » s’appliqueront au service de cette journée pour les lignes desservant la commune de Montpellier (Lignes 1 à 4, 6 à 12, La Navette, 14 à 16, 19 et 51 à 53). Les autres lignes circuleront selon les horaires « Samedi ».

- afin d’assurer le déplacement du personnel soignant du CHU de Montpellier, des départs supplémentaires seront néanmoins assurés le matin sur les lignes 1, 2 et 3 de tramway dès 4h30 :

o Ligne 1 : 4h30 depuis Mosson 5h10 depuis Odysseum

o Ligne 2 : 5h00 depuis Sabines 5h39 depuis Notre-Dame de Sablassou

o Ligne 3 : 4h32 depuis Mosson 5h23 depuis Pérols Etang de l’Or

- Un départ supplémentaire sera également mis en place sur la Navette Montpellier Gare Sud de France à 5h50 depuis Place de France afin d’assurer la correspondance avec le TGV de 6h23.

L’Espace Mobilité TaM, situé rue Maguelone à Montpellier, sera fermé au public.

Dès lundi 2 novembre :

- Le service des lignes de bus et tramway sera renforcé (horaires « du lundi au vendredi) en vue de favoriser le respect des gestes barrières à bord des véhicules.

- L’accueil du public dans les Espaces Mobilité TaM sera adapté :

o Modification des horaires d’ouverture de l’Espace Mobilité situé rue Jules Ferry à Montpellier : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h ;

o Fermeture de l’Espace Mobilité situé rue Maguelone à Montpellier. L’Espace Mobilité situé au P+tram Mosson accueillera le public aux horaires habituels, soit du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

LES CIMETIERES A MONTPELLIER (pour la Toussaint)

La Ville de Montpellier informe que les horaires des cimetières restent inchangés jusqu'au 4 novembre :

- les cimetières de Saint-Lazare Historique et Saint-Etienne seront ouverts de 8h à 18h

- l'annexe du cimetière Saint-Lazare de 8h à 17h40

- l'extension du cimetière Saint-Lazare de 8h à 17h50

- le cimetière de Celleneuve de 8h30 à 17h15.

LA VILLE DE BEZIERS

Dès ce vendredi 30 octobre, les établissements suivants seront fermés :

- maison de la vie associative

- maisons de quartier (Vaclav Havel, Georges Brassens, Martin Luther King et Albert Camus)

- maison de la parentalité

- palais des Congrès

- le théâtre municipal et le théâtre des Franciscains

- les équipements sportifs (pour les non-professionnels)

- les musées

- les marchés non-alimentaires

- les médiathèques et piscines de l'Agglomération

Toutes les manifestations culturelles initialement prévues à Béziers sont annulées.

En revanche, le marché aux fleurs sur les allées Paul Riquet est maintenu pour ce vendredi, samedi et dimanche de 8h à 18h. La vente de fleurs devant le cimetière neuf et le cimetière vieux est également maintenue de 9h à 18h (exceptionnellement pour la Toussaint).

Les marchés alimentaires sont maintenus, ainsi que les Halles Municipales. Les parcs, jardins et cimetières resteront ouverts.

L’UNIVERSITÉ PAUL-VALERY MONTPELLIER 3

A partir du vendredi 30 octobre, tous les cours et travaux dirigés passent en distanciel.

Pour le personnel administratif, le télétravail devient la règle. Quant à l'accueil du public, il est assuré mais sur rendez-vous uniquement.

L'espace solidarité reste ouvert et une cellule de soutien psychologique va être mise en place pour accompagner les étudiants qui le souhaitent.

LES SERVICES DU DEPARTEMENT

Les services publics du Conseil départemental restent ouverts, SAUF :

- la Maison de l’autonomie, fermée depuis le déconfinement mais qui accueille sur rendez-vous,

- le château de la Maison de l’environnement à Prades-le-Lez

- la médiathèque Pierresvives à Montpellier

L'URSSAF

Les rendez-vous par téléphone sont privilégiés mais ils peuvent avoir lieu dans les services, si votre situation le nécessite. Les demandes de rendez-vous s’effectuent via « mon compte en ligne ».

Par téléphone :

> 39 57 pour les employeurs du régime général et les professions libérales

> 36 98 pour les artisans et commerçants

Mon compte en ligne :

> www.urssaf.fr pour les employeurs du régime général et les professions libérales

> www.secu-independants.fr pour les artisans et commerçants

> www.autoentrepreneur.urssaf.fr pour les autoentrepreneurs