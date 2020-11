Confinement : les Manchois à l'heure des achats de noël en ligne

A six semaines de déballer les cadeaux au pied du sapin, certains Manchois débutent leurs achats de Noël. Et, confinement oblige, cette année, ça se passe beaucoup en ligne, via notamment le click and collect (commande puis retrait en magasin).

Pour Noël 2020, le Père Noël et ses lutins doivent se mettre au numérique ! En raison du confinement et de la fermeture des commerces dits "non-essentiels", beaucoup d'achats vont se faire en ligne via le click and collect notamment : un dispositif qui permet de commander sur internet et de retirer le produit en magasin.

Dans la Manche, à six semaines du grand jour, certains ont déjà tout fait. C'est le cas de Guillaume de Saint-Joseph. "En général, on étale sur plusieurs mois pour répartir le budget. Mais là, en plus, on a eu une naissance, donc on a déjà tout acheté !" Pour d'autres, c'est le début du marathon entre les poupées, les Lego ou les jeux de société. Sur le parking d'un centre commercial de l'agglomération cherbourgeoise, Christelle, de Brix, a son chariot rempli de boîtes de Playmobil. "On a privilégié internet. On avait peur qu'il y ait une rupture et qu'on ne trouve plus ce que voulaient les enfants. Et puis, quand les commerces vont rouvrir, ça risque d'être la cohue", explique la maman.

Pas pareil qu'en magasin

Le click and collect, c'est aussi un outil pour faire vivre ses commerçants de proximité. C'est ce qu'a choisi Flavie, de Tourlaville, en passant commande auprès d'une boutique de jouets de Digosville. "Je connais bien ce petit commerce. Alors, _on n'a pas la démonstration des jeux comme d'habitude_, ce qui fait le côté sympa de ce petit magasin. Mais on a des petits catalogues. On prend un peu au hasard entre guillemets : ce n'est pas pareil que d'avoir la vendeuse en face de nous", explique la Tourlavillaise.

Mais pour les mamies et les papys pas forcément connectés, un peu d'aide est nécessaire. "_J'ai ma fille qui m'aide sur internet car c'est compliqué pour nous_, quand on n'a pas trop l'habitude", sourit Béatrice, de Vasteville. Ajoutez à cela ceux qui sont un peu réticent à l'idée de payer en ligne par crainte des arnaques. "C'est ma compagne qui va s'en occuper, ajoute Serge d'Octeville. Elle demande des conseils auprès de sa petite-fille. Nous, on s'occupe pas d'internet : on préfère voir de visu". Mais pour celà, il va falloir se montrer un peu patient at attendre la réouverture des magasins dits "non-essentiels".