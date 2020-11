Confinement : les Manchois profitent des plages autorisées

C'était une mesure qui avait fait couler beaucoup d'encre et avait passablement énervé les habitants de bord de mer au printemps dernier. Les autorités avaient pris la décision d'interdire les promenades sur les plages. "C'était particulièrement frustrant et difficile à accepter", se rappelle Hélène. Cette habitante d'Urville-Nacqueville, dans le Nord Cotentin, réside à une centaine de mètres de la plage. En ce dimanche 8 novembre, deuxième dimanche du reconfinement, elle est les pieds dans le sable, à profiter de son heure de sortie quotidienne le long de la mer. "Cela fait une vraie différence pour le moral par rapport au premier confinement", ajoute cette retraitée.

Respect de la règle du kilomètre

Sur la plage longée par des maisons, on se promène en couple ou bien en famille. Les distances de sécurité sont largement respectées entre chaque groupe. "En tant normal, un jour comme aujourd'hui avec le temps qu'il fait, il y aurait beaucoup plus de monde", souligne Régis, lui aussi, riverain de la plage. "En fait on croise surtout des gens que l'on connaît, des voisins, bref des gens qui habitent à moins d'un kilomètre de la plage". Et de fait, les parkings et places de stationnement le long de la plage sont quasiment vides, ce qui confirme que les promeneurs sont du quartier et sont venus à pied.

Nous pensions à nos enfants confinés en région parisienne. Nous nous profitons du grand air...

"C'est une vraie chance que nous avons", reconnaît Jean-Charles, en montrant du doigt sa maison, un peu plus loin, sur le front de mer. "Nous pensions justement à nos enfants confinés en région parisienne! Nous nous profitons du grand air et du bruit de la mer!"

Le masque oublié sur la plage

Si la distanciation sociale, la règle du kilomètre et la possession d'une attestation remplie sont bien respectées, il reste une règle plus difficile à appliquer en ce dimanche de promenade : le port du masque. Aucun promeneur ne le porte sur le visage. "Nous sommes en famille, loin de tous les autres groupes et en plein air. Je ne vois pas vraiment l'intérêt à porter le masque, sauf lorsque quelqu'un s'approche de nous", objecte Françoise.

Rappelons tout de même que le port du masque a été rendu obligatoire par arrêté préfectoral absolument partout dans la Manche, en extérieur, et ce depuis le 30 octobre. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.