Confinement : les marchés couverts de Nancy et Epinal restent ouverts

A la demande des maires, les préfectures de Meurthe-et-Moselle et des Vosges autorisent l'ouverture des marchés sous halles de Nancy et Epinal. D'autres communes encore ont obtenu des dérogations.

Dix marchés pourront continuer de se tenir en Meurthe-et-Moselle. Par dérogation, le préfet du département autorise ce mercredi le maintien des marchés couverts de Nancy (Central et Haussonville) et des marchés en plein air de Lunéville, Art-sur-Meurthe, Nomeny, Pagny-sur-Moselle, Richarménil, Baccarat, Valleroy et Piennes. Ces derniers accueillent peu de commerçants et de clients, selon la préfecture.

Elle rejette, en revanche, la demande de dérogation de la ville de Vandoeuvre-lès-Nancy, deuxième ville de Meurthe-et-Moselle en terme d'habitants, pour son marché couvert. Motif avancé : une trop grande fréquentation.

Dans les Vosges

Le maire d'Epinal Michel Heinrich obtient de la préfecture le maintien du marché couvert de sa ville. Toutefois, les étals de plein air sont désormais interdits et les horaires restreints : de 7h30 à 14h les mardis, jeudis et vendredis, de 6h30 à 14h les mercredis et samedis. Le nombre de personnes admises en même temps est de 70 au maximum et les attestations de déplacement dérogatoires seront systématiquement contrôlées à l'entrée.

A Remiremont et Saint-Dié-des-Vosges, les marchés sont fermés faute de moyens pour en assurer la surveillance.

D'autres demandes de dérogation peuvent encore être déposées par les communes en préfecture.