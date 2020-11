Confinement : les messes réorganisées à Nîmes

L'église Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité de Nîmes

La reprise des cérémonies religieuses en public est autorisée en France« dans le respect des gestes barrières », dès ce samedi 28 novembre. Le protocole en cinq points impose « la règle des 4 m2 », c’est-à-dire un espacement minimal d’un mètre entre deux personnes. Emmanuel Macron a par ailleurs imposé défini une « stricte limite de 30 personnes » pendant les offices. A Nîmes, le diocèse rappelle aux fidèles de venir en portant leur masque, mais propose des messes supplémentaires. Voici le calendrier, du 28 novembre au 13 décembre

Le samedi

16h : Saint Baudile (les 5 et 12 décembre) 16h30 : Bethléem 17h : Saint Baudile 17h15 : Cathédrale ; Stes Perpétue & Félicité 17h30 : Saint Luc ou Saint Vincent (premier samedi du mois, Ste Marie Madeleine) 18h : Bethléem ; Saint Césaire ; Ste Jeanne d’Arc 18h30 : Saint Joseph les Trois-Piliers (deux messes)

Le dimanche

8h30 : Monastère des Clarisses ; Saint Baudile 8h45 : Cathédrale ; Stes Perpétue & Félicité 9h : Saint Charles ; Saint François ; St Paul 9h30 : Sainte Jeanne d’Arc ; Caissargues 9h45 : Notre Dame des Enfants 10h : Cathédrale ; Saint Pierre ; St Paul 10h15 : Sainte Eugénie (rite 1962) 10h30 : Saintes Perpétue et Félicité ; St Baudile ; St Charles ; St François 11h : Cathédrale ; Courbessac ou Notre-Dame du Salut; Caissargues ; Saint Paul ; Notre Dame des Enfants 17h : St Paul 18h : St Paul ; Saintes Perpétue et Félicité (Messe des jeunes) 19h : Saintes Perpétue et Félicité (Messe des jeunes) 19h15 : Cathédrale