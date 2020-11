Confinement : les Messins confessent se tourner vers l'alcool

Le confinement, ça mine le moral. Il faut dire que le temps peut paraître long, à la maison, et quand on est seul, il parait encore plus long. Alors, on a tôt fait de laisser au placard nos bonnes résolutions, notamment celle de moins boire d'alcool. Parmi les commerces ouverts, les magasins spécialisés et les rayons alcools sont assez visités si l'on en croit ces quelques Messins croisés en centre-ville.

Tromper l'ennui

Un étudiant croisé devant un caviste se justifie : "on peut pas faire grand chose, on ne peut faire les boutiques, on peut pas acheter des fringues, au moins le vin, on peut le boire !"

"C'est long", se plaint un retraité, qui confesse se relâcher un peu : "un petit verre de vin pendant les repas... puis un digestif ! J'avoue que c'est plus que d'habitude".

Sur la Place de la République, un groupe de jeunes adultes renchérit "on boit tous un petit peu trop. On ne boit pas tous les jours, mais quand on boit, on boit beaucoup, surtout de la bière !"

Attention de ne pas tomber dans l'excès : l'alcool est dangereux pour la santé et doit se boire avec modération.