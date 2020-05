Confinement : les Ornais invités à prendre une photo de leur monument aux morts pour le 8-Mai

Pas de grandes cérémonies pour le 75e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale en Europe. La secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées Geneviève Darrieussecq a indiqué que les maires pouvaient organiser un dépôt de gerbe au monument aux morts, sans public. D'où cette belle initiative dans l'Orne, les habitants sont invités à envoyer leur photo de dépôt de fleurs sur les réseaux sociaux.

L'idée vient d'un enseignant en histoire-géographie d'Alençon, Christophe Bayard. "C'est une situation inédite, le public ne pourra pas assister aux cérémonies. Alors nous avons réfléchi pour associer à ce moment fort d'hommage, de respect et de civisme", explique celui qui est aussi président de l'association Vive la résistance et vice-président de la fondation La France Libre.

Pour commémorer la fin de la seconde guerre mondiale en Europe, les citoyens sont conviés à aller déposer une fleur devant leur monument aux morts, "à n'importe quel moment de cette journée du 8-Mai, en respectant les gestes barrières pour ne pas faire de rassemblements, rappelle Christophe Bayard.

Les participants peuvent ensuite envoyer une photo sur la page Facebook Alençon FM ou par mail à contact@vivelaresistance.fr. Un geste pour éviter une rupture entre les citoyens et ce moment important de commémoration.

On se bat depuis des années pour que les cérémonies aient du sens, pour que le public vienne, notamment les plus jeunes. Là, on s’aperçoit qu'il y a un danger d'éloignement de la population de ces moments forts. Des moments importants puisque à la fois, on commémore un moment exceptionnel de l'Histoire, la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie, cela permet de rappeler ce qui s'est passé et puis de rendre hommage, la population a besoin de ces rappels.