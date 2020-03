Confinement : "les patrouilles ont commencé" assure le préfet de Meurthe-et-Moselle

Le confinement est donc en vigueur depuis ce mardi 17 mars, 12h. Une mesure exceptionnelle annoncée par le président de la République pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus en France, qui a causé la mort de 175 personnes dans le pays dont 51 dans le Grand est.

Des verbalisations dès mercredi

"Les gendarmes et policiers ont commencé leurs patrouilles, dans tout le département, assure le préfet de Meurthe-et-Moselle Eric Freysselinard. Dans l'ensemble, c'est assez respecté. La place Stanislas par exemple est vide." Désormais, pour circuler, la population doit être munie d'attestations de déplacement dérogatoire, contrôlées par les représentants des forces de l'ordre. "A partir de mercredi, les gens qui sortent sans motif valable ou qui discutent à plusieurs dans la rue seront verbalisés", poursuit le préfet. Les contrevenants s'exposent à 38 euros d'amende actuellement. "135 euros quand le texte adéquat sera modifié et appliqué", prévient Eric Freysselinard.

Pour sa part Abdel Nahass, secrétaire général du syndicat unité SGP Police en Meurthe-et-Moselle regrette qu'aucun équipement n'ait été distribué aux représentants des forces de l'ordre pour assurer cette mission de contrôle, ni masques, ni gel hydroalcoolique. "Comme d'habitude, ceux qui sont toujours sur le front et qu'on oublie ce sont les policiers", regrette-t-il. On n'a pas de masques en quantité suffisante, on en a pour une semaine et encore, il n'y en a pas en quantité suffisante. Mais quand je vois qu'à l'hôpital il n'y a pas assez de masque, je me dis que la priorité elle va vers le personnel soignant."

Nous policiers, on est encore oubliés mais on prendra les risques nécessaires - le secrétaire général du syndicat unité SGP Police 54

Là-dessus, le préfet rejoint le syndicaliste Abdel Nahass. "Je comprend bien que certains voudraient avoir des masques mais ils doivent être changés toutes les quatre heures, c'est une sécurité toute relative et nous devons impérativement les réserver au personnel hospitalier qui en a le plus grand besoin", répond Eric Freysselinard.