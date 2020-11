Confinement : les producteurs isérois seront autorisés à vendre leurs sapins de Noël

Le gouvernement autorisera "dans les tout prochains jours", les producteurs de sapins de Noël à vendre leurs arbres malgré le confinement. Un soulagement pour les exploitants isérois. Pour certains, il s'agit de leur unique source de revenus.

Il n'y aura pas de restaurants ou de bars pour vous accueillir le soir du réveillon de Noël, mais des cadeaux sous un sapin naturel, acheté auprès d'un producteur isérois en revanche, ça semble bien parti.

"La vente se fait en un mois, il ne faut pas la rater !"

Un décret sera publié "dans les tout prochains jours" selon le ministre de l'agriculture pour autoriser la vente des sapins de Noël. Alors que les coupes des arbres ont commencé depuis début novembre. De quoi soulager nos producteurs inquiets comme Patrice Baule. L'habitant de la Côte Saint-André vend ses sapins depuis plus de 30 ans, "c'est ma seule source de revenus. Si je ne vends pas de sapins je n'ai pas de revenus" explique Patrice.

"Certains auront peur de se déplacer, mais il n'y aura pas de problèmes sur le plan sanitaire puisque nous sommes dehors !"

ECOUTEZ - Le reportage de Valentine Letesse Copier

Si certains auront peur de sortir pour acheter leur sapin, Patrice Baule reste confiant "les gens sont quand même demandeurs. Ils veulent leur sapin de Noël" assure le producteur. Chaque année, six millions de sapins sont vendus en France rappelle l'Isérois. Lui en vend plus de 3.000, "ceux de plus de quatre mètres aux collectivités, les plus petits aux particuliers et aux supermarchés" détaille le producteur, qui espère en vendre autant cette année sur son point de vente à la Côte Saint-André.