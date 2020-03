Confinement : les professionnels du sport à la rescousse pour nos 30 minutes d’activité quotidienne

Deux tabourets, un manche à ballet, et voilà une barre de flexion improvisée. Un simple mur permet de travailler ses fessiers. Les tutos fleurissent sur les sites et les réseaux sociaux ces derniers jours. Avec, pour les plus aboutis, des exercices évolutifs qui commencent en musique avec un échauffement, avant d’accélérer, pour finir par une phase de récupération. Mais attention à ne pas suivre un programme mal adapté à son profil.

Une initiative née de seniors privés de leur séance de gym

A Chambéry, la société Actiform, spécialiste du sport adapté pour les personnes âgées, handicapées, les personnes souffrant de maladies chroniques, est en veille et ses salariés en chômage partiel depuis le début du confinement. Son fondateur a entendu de nombreuses inquiétudes parmi ses clients.

« On a eu dès le début du confinement des demandes des seniors déçus d’arrêter la gymnastique, mais aussi des malades inquiets pour leur santé, leur problème de dos, on a eu l’idée de ce groupe Facebook », explique Mickael Ranson.

L’idée c’est d’être dans le qualitatif, ce n’est pas le moment de se blesser, dit cet enseignant en sport adapté

Le groupe baptisé « bouger chez soi » recense des exercices avec schémas ou vidéos, provenant de contenus déjà existant. « L’idée c’est d’être dans le qualitatif. Ce n’est pas le moment de se blesser et de devoir aller à l’hôpital. On est trois administrateurs de ce groupe, tous enseignants en activité physique adaptée. Tout mon réseau de professionnels du sport est aussi mobilisé pour partager des contenus », ajoute Mickael Ranson.

Des vidéos et des idées aussi pour les parents

Des vidéos s’adressent aussi aux parents de jeunes enfants. « En tant que papa, je dois occuper les enfants toute la journée, les faire se défouler. On a publié des vidéos avec des sons d’animaux à imiter en marchant, ou des constructions de jeux de l’oie et de cheval-bâton ».

Pour démarrer son programme, une suggestion : debout dans votre cuisine, quelques talons-fesses et quelques montées de genoux. A faire, part exemple, chaque fois que vous empruntez le chemin du placard à gâteaux.