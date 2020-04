Confinement : les restaurants se mettent à la livraison à domicile en Bretagne

Vous vous faites peut-être livrer un repas ce week-end ! De plus en plus de restaurants bretons se mettent à la livraison pendant le confinement. Ce qui leur permet de relancer leur activité après plus d'un mois de fermeture.

Un burger, un fish and chips, une tarte ou encore un ceviche livré sur le pas de la porte dans un rayon de 10 kilomètres autour de Quimper. C'est ce que propose le restaurant Cooper J, avec une carte adaptée et confectionnée en partenariat avec sa voisine du Chaudron des thés.

Caterine Jaouen, la gérante de Cooper J, s'occupe elle-même des livraisons, et elle a le sourire. "C'est rigolo ! Mais ça nous met aussi un petit coup de pression. Pour l'instant, on ne fait pas payer la livraison, on avisera après."

Des brunchs à la maison

Et ça marche bien aussi pour La Lichouserie, à Quimper, qui propose des brunchs en livraison ou à emporter depuis la semaine dernière. Plus d'une centaine de formules sont vendus chaque samedi et dimanche. Fabien, le cuisinier, doit s'adapter : "Ça demande énormément de préparation pour les contenants, les sacs, les gobelets, les portes gobelets, etc. Ça compensera pas une ouverture pleine, mais ça relance l'activité et ça fait plaisir aux clients et à nous."

La ville de Saint-Malo recense les initiatives

A Saint-Malo, la municipalité a listé tous les établissements malouins qui proposent de la vente à emporter. Et parmi eux, certains font aussi de la livraison à domicile.