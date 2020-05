Confinement : les Restos du cœur d'Occitanie ont besoin de vous

Face à l'épidémie de coronavirus et avec le confinement qui dure depuis plus d'un mois, le nombre de bénéficiaires des restos du cœur augmente. C'est le cas notamment en Occitanie, où l'association a plus que jamais besoin de soutien et de bénévoles.