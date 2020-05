Confinement : les stations services en zone rurale ont perdu 80% de leur clientèle

Les professionnels de l'automobile estiment que 4% à 8% des stations services indépendantes ne survivront pas à la crise sanitaire. Les stations services ont perdu 80% de leur clientèle pendant les semaines de confinement. Les rares clients étaient les ambulances ou les gendarmes...

Dans les zones rurales et les petites villes, les pompistes s'inquiètent pour leur avenir. Ils estiment que les stations services sont parfois oubliées parmi les victimes économiques de la crise sanitaire. Pourtant elles sont parfois essentielles à la vie des communes de Vaucluse.



Pompe à l'arrêt, station-service oubliée

À Chateauneuf-de-Gadagne, la station service de Michel Ferragut est ouverte tous les jours depuis 70 ans, mais le jour du confinement, "tout était terminé. Ça s'est arrêté totalement, les voitures ne pouvaient plus venir au lavage ou en réparation. On ne faisait que quelques voitures de passage et celles des gendarmes. On a perdu 80% de notre clientèle".

La station-service est à vendre. Michel Ferragut vit surtout de sa retraite. Il est inquiet pour son futur éventuel repreneur : "pour quelqu'un qui reprendrait, ce serait très très difficile. Les professionnels de l'automobile prévoient la fermeture de 4% à 8% des stations services en zones rurales".

À la pompe, Juliette défend pourtant ce service important en zone rurale : "tout le monde s'en sert et pourtant ou oublie ces stations services dans les villages. On pense au boulanger, à celui qui vend ses tomates, mais pas à la station service de la commune !"

Le plein en campagne : geste citoyen pour un truc essentiel

Le jour du confinement, toutes les voitures sont restés au garage : plus personne à la station service Michel Cristofol à Monteux : "certains confrères ont été obligé d’arrêter leur activité. Ça représentait une baisse d'activité de 80%. Je travaille avec ma femme, qui est salariée. Avec la perte de chiffre, je l'ai passé au chôme partiel".

Michel passe régulièrement un gant de toilette sur les pistolets des pompes à essence. Il souligne que chacun "est bien content de trouver le petit commerce pour la boite de sel quand il l'a oublié dans la grande distribution... mais on est pas là que pour la boite de sel. S'il y a pas cette activité de petit commerce, on bascule malheureusement dans un autre monde pour les petites villes".

À la pompe, Adrien fait le plein. Choisir cette petite station-service, c'est "un geste citoyen même si on dépense davantage, c'est mieux de privilégier les petits commerces comme les petites stations". Quelques minutes plus tard, Elodie explique - sans jeu de mots - que la pompe à essence est "un truc essentiel. S'il fallait, à chaque fois, que j'aille à Carpentras ou Avignon pour mettre de l'essence, ça serait compliqué."