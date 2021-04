Confinement : hausse des réservations dans les trains et avions pour le weekend de Pâques

Les déplacements seront interdits pour les vacances de printemps cette année afin de freiner la progression de la pandémie de Covid-19, a annoncé mercredi soir Emmanuel Macron. Les restrictions entrent en vigueur pour quatre semaines dès samedi soir, au désespoir des professionnels du tourisme. Mais "ceux qui souhaitent changer de région pour s'isoler pourront le faire durant ce week-end de Pâques", a cependant indiqué le chef de l'Etat.

La SNCF a indiqué que les trains circuleraient comme prévu jusqu'à lundi inclus, une réduction des circulations étant attendue la semaine prochaine pour les grandes lignes. Conséquence, les réservations ont bondi. "130.000 voyages ont été vendus sur oui.sncf hier (mercredi) soir suite aux annonces, dont environ la moitié pour ce week-end de Pâques, et 40.000 annulations ont été enregistrées", a indiqué le porte-parole de la SNCF jeudi. Cela représente une hausse de 25% des ventes par rapport à la veille.

Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Aix-en-Provence

En tête des destinations les plus prisées : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Aix-en-Provence, a précisé le groupe ferroviaire à franceinfo. Toutefois, à ce stade, seulement un quart des TGV sont occupés à plus de 80% pour ce week-end de Pâques.

Tous les billets sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier moment (jusqu'à 1h30 avant le départ précisément) jusqu'au 30 avril.

Plusieurs centaines de nouvelles réservations sur le site d’Air Corsica

Dans une moindre mesure, le site de la compagnie aérienne régionale Air Corsica a lui aussi constaté une affluence plus importante que d’habitude, notamment pour des réservations entre Paris et la Corse.

"Dès hier soir, nous avons eu environ 300 réservations, puis cela a continué tôt ce matin", a indiqué Luc Bereni, le président du directoire d’Air Corsica à France Bleu RCFM. "Pour la moitié d’entre elles, il s'agit de modifications de clients qui avaient déjà réservé pour venir un peu plus tard en avril, notamment pour les vacances de la zone Paris, et qui du coup, ont souhaité venir plus tôt", a-t-il ajouté. "On devrait atteindre le millier de clients qui va venir depuis Paris, en plus des voyageurs déjà prévus. Toutefois, ces voyages ne vont pas se faire tout de suite, mais plutôt entre samedi et lundi, puisqu’il faut le temps de réaliser le test PCR."

Je ferai la même chose à leur place

À Mimizan dans les Landes, les habitants se préparent également à voir arriver les propriétaires de résidences secondaires. "Je ferai la même chose à leur place", a commenté le maire, Frédéric Pomarez, sur France Bleu Gascogne. "Je les comprends parce que j'essaye de me mettre à leur place dans les grandes villes. Vivre plus ou moins enfermés, en famille dans des appartements c'est compliqué alors qu'on peut disposer d'une résidence secondaire en bord de mer où on peut vivre à l'extérieur."

Pour les professionnels du tourisme en revanche, l'impossibilité de se déplacer d'une région à l'autre durant les vacances va causer un perte "de plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires" dont "1,5 milliard pour l'hébergement, la restauration et les dépenses sur place", selon les estimations de la société de conseil Protourisme.